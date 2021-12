Новорічне вбрання 2022: у чому жінкам зустрічати рік синього водяного тигра

Як вибрати ідеальне вбрання, щоб зустріти прихід Синього Водяного Тигра, щоб наступний рік був вдалим?

Ранок у Великому Місті розповість, як вибрати образ для святкування Нового року 2022.

Тигр – тварина шляхетна і пристрасна. І щоб задобрити його, варто неабияк постаратись.

Це стосується і новорічного вбрання.

Тигр любить красу і шляхетність. Однак не варто перебільшувати, все гарно в міру.

Саме тому святковий образ має бути максимально природнім та без помпезності.

Найкращим варіантом буде підібрати сукня із запахом, спідниця макси довжини в паєтках, яскравий брючний костюм або сукня-жакет.

Найкращий варіант з суконь на Новий рік.

Фасон сукні вдало підкреслить фігуру і, навіть, сховає животик, а так ніхто й не помітить і можна не хвилюватись, що на застіллі ти трішки переїла.

Для тих, хто не в захваті від суконь є варіант.

Брючний костюм яскравого кольору — і всі погляди прикуті до тебе.

Якщо раптом ти з компанією друзів чи з коханим вирішиш на Новий рік гайнути до холодних країв, то вихід є.

Шерстяний костюм щільної в’язки дозволить тобі бути не тільки в теплі, але й стильною, незважаючи ні на що.

Такий образ ідеально підійде для новорічного коропоративу на роботі чи для виходу в людне місце.

Такий образ виходить досить стриманим, але елегантний – все як полюбляє тигр.

Краще підбирати одяг з натуральним складом, щоб задобрити символ року. Найкращий вибір – шовк, бавовна, вовна.

Однак це можна вдало поєднати з хижацькими принтами та яскравими кольорами.

Астрологи радять зустрічати Новий рік у новому.

Не обов’язково бігти до магазину та запасатись обновками з ніг до голови: достатньо буде обмежитися аксесуарами, підборами або сумочкою.

Головний колір прийдешнього 2021 року — блакитний. Тож варто придивитись до вбрання у цьому кольорі – і удача на твоєму боці.

Тож якщо обереш вбрання у цьому кольорі – точно не прогадаєш. Ти не лише бездоганно виглядатимеш у новорічну ніч, але й матимеш удачу цілий рік.

Також вдалим вибором стане та нюдовий, а також улюблені Тигром хижі принти у чорно-помаранчевих кольорах.

Щоб не відвернути удачу на весь рік, не варто в новорічну ніч одягати яскраві штучні неонові відтінки.

Також не варто для святкового образу обирати фіолетовий.

Тигр такого не любить.

У виборі аксесуарів варто віддавати перевагу простоті.

Старайся не переборщити з блискітками.

Зверни увагу на сріблясті та золоті кольори.

Тигр полюбляє стриману вишуканість, тож варто бути обережною з кількістю використаних прикрас і комбінувати їх між собою.

Макіяж. Основне правило наступаючого 2022 року – елегантний і ефектний макіяж. Варто вибирати золотисту, сріблясту або ніжно-блакитну палітру. Можна зробити акцент на очах.

Зачіска має бути максимально простою. Легкі локони або вишукані пучки підійдуть якнайкраще. І додай блискіток – вони допоможуть ідеально завершити образ!

Манікюр. Можна сміливо експериментувати, поєднуючи яскраві кольори і незвичайні малюнки.

Прикрасити також можна зображенням новорічних героїв, а також блискучим градієнтом.

Тепер ти знаєш, як вибрати новорічне вбрання, яке сподобається символу прийдешнього 2022 року – Синьому Водяному Тигру.

Нагадаємо, раніше ми публікували гайд по сукням на Новий рік.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.