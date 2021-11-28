Новорічне меню 2022: що має бути на святковому столі у рік Тигра

Що приготувати на Новий рік 2022 – найкращі рецепти святкових страв.

Символ 2022 року – Чорний Водяний Тигр. Це хижа й дуже горда тварина, яка вимагає до себе особливої поваги.

Тому новорічний стіл має бути накритим із розмахом.

Які страви повинні бути на новорічному столі 2022

На святковому столі 2022 року обов’язково має бути м’ясо, причому, за можливості, кілька видів. Бажано готувати його великими шматками.

Основна страва – шашлик, запечена бараняча нога, жульєн, печеня в горщиках, курка або інший птах, приготовлений у духовці цілком.

Гарнір – ціла відварена або запечена картопля, овочі-гриль.

Салати – ситні, з м’ясними інгредієнтами. Втім, аби меню не вийшло надто важким для травлення, радимо додати й кілька овочевих салатів, наприклад, грецький і з пекінської капусти.

Холодні закуски – бутерброди, м’ясні та ковбасні нарізки, свіжі овочі.

Десерти – червоного та яскраво помаранчевого кольору. Підійде запечений гарбуз, морквяний торт, ягідне суфле, желе, торти з вишневим, абрикосовим або малиновим соусом.

Напої – негазовані. Вино, наливки, компоти, фруктові соки.

Для вегетаріанців – бажано, щоб на столі були страви з соєвого м’яса.

Чого не повинно бути на новорічному столі 2022

Корейські страви

Річ у тім, що корейці їдять м’ясо тигра, яке вважається там делікатесом.

Риба і морепродукти

Оскільки тигр не вміє їх ловити.

Страви з короткої лапши

Якщо макаронні вироби обов’язково мають бути на вашому новорічному столі, обирайте «довгі» сорти: вони символізують тривале та щасливе життя.

Гострі приправи та соуси

Міцний алкоголь та газовані напої

Що приготувати на Новий рік 2022: рецепти страв

Салат Сніговик

Інгредієнти

Куряче філе – 500 г

Гриби мариновані – 250 г

Яйця – 5 шт

Огірки мариновані – 4 шт

Картопля – 2 шт

Майонез – 250 г

Для прикрашення:

Морква

Оливки

Помідор

Приготування

Відварити філе, яйця, картоплю, моркву.

Натерти картоплю та викласти на великому блюді у формі сніговика. Зверху полити майонезом.

На картоплю викласти подрібнені гриби та знов полити майонезом.

Викласти дрібне порізане курячоге філе, полити майонезом.

Натерти мариновані огірки, викласти зверху, полити майонезом.

Наступний шар – натерті жовтки яєць.

Полити салат майонезом з усіх боків.

Присипати салат натертими білками яєць та прикрасити, як на фото.

Поставити в холодильник на 2-3 години, щоб салат добре пропитався.

Салат Тигреня

Інгредієнти

Картопля – 400 г

Морква – 400 г

Варена ковбаса – 200 г

Свіжі огірки – 2 шт

Цибуля – 100 г

Яйця – 3 шт

Майонез

Маслини для прикрашення

Приготування

Відварити, остудити, начистити та натерти картоплю та моркву. Дрібно нарізати огірки та ковбасу. Покришити цибулю, залити її окропом і залишити 15 хвилин, потім злити. Зварити яйця, відділити жовтки від білків та натерти на дрібній терці. Білок від одного яйця залишити для декорування. Починаємо збирати салат. На плоскому підносі викладаємо картоплю в формі голови тигра. Наступні шари – варена ковбаса, огірки, цибуля, яйця. Кожен із них потрібно змастити майонезом. Покрити весь салат тертою морквою. Прикрасити, як на фото, за допомогою яєчного білка, маслин, ковбаси та огірка.

Закуска Мандаринки

Інгредієнти

Плавлений сир – 100 г

Яйця – 2 шт

Морква – 2 шт

Майонез – 4 ст.л.⠀

Часник – 2 зубчики

Зелень для прикрашення

Сіль

Приготування

Натерти сирок та яйця на дрібній терці, усе змішати та підсолити. Подавити часник, додати до сиру та яєць. Додати майонез і перемішати. Маса не повинна рідкою і має добре ліпитись. Відварити моркву та натерти на дрібній терці. Скатати кульки з яєчно-сирної маси та обкатати їх у моркві. Прикрасити гілочками зелені. Поставити в холодильник на півгодини, щоб закуска пропиталася та почала краще тримати форму.

Фарширований гусак у духовці

Інгредієнти

Гусак – 1 шт

Гречка – 300 г

Чорнослив – 220 г

Яблука – 3 шт

Цибуля – 2 шт

Сметана – 130 г

Олія – 50 г

Гірчиця – 30 г

Часник – 4 зубчики

Сіль, перець за смаком

Приготування

Відварити гречку майже до готовності. Обсмажити цибулю на олії. Порізати яблука на шматочки, промити чорнослив. Поєднати ці інгредієнти – і начинка готова.. Змішати сметану, гірчицю, почавлений часник, сіль та перець. Обмазати цією сумішшю гусака, після чого нафарширувати його начинкою. Покласти гусака в рукав і запікати в духовці 2,5 – 3 години за температури 180 градусів. За 20 хвилин до закінчення готовки можна акуратно розрізати рукав і дати м’ясу трішки зарум’янитись.

Желе з шампанського

Інгредієнти

Пляшка шампанського – 1 шт

Полуниця – 400 г

Малина – 300 г

Цукор – 200 г

Горіхи – 100 г

Желатин – 20 г

Свіжа м’ята – 3 гілочки

Цукрова пудра для прикрашення

Приготування

Замочити желатин у холодній воді та залишити на 15 хвилин для набухання. Розігріти шампанське на повільному вогні, щоб вийшов алкоголь і газованість (Тигр цього не любить!). До кипіння напій доводити не потрібно. Додати до шампанського желатин та поставити в холодне місце на 7 хвилин. У келихи красиво викласти ягоди та залити їх желе. Поставити в холодильник на 20 хвилин. Розтопити цукор на сковорідці, додати туди горіхи та карамелізувати їх, постійно помішуючи. Прикрасити желе з шампанського карамелізованими горіхами, свіжою м’ятою та пудрою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі новорічні коктейлі.

Фото: Pexels

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