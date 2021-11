Новорічне меню 2022: що має бути на святковому столі у рік Тигра

Що приготувати на Новий рік 2022 – найкращі рецепти святкових страв.

Символ 2022 року – Чорний Водяний Тигр. Це хижа й дуже горда тварина, яка вимагає до себе особливої поваги.

Тому новорічний стіл має бути накритим із розмахом.

На святковому столі 2022 року обов’язково має бути м’ясо, причому, за можливості, кілька видів. Бажано готувати його великими шматками.

Основна страва – шашлик, запечена бараняча нога, жульєн, печеня в горщиках, курка або інший птах, приготовлений у духовці цілком.

Гарнір – ціла відварена або запечена картопля, овочі-гриль.

Салати – ситні, з м’ясними інгредієнтами. Втім, аби меню не вийшло надто важким для травлення, радимо додати й кілька овочевих салатів, наприклад, грецький і з пекінської капусти.

Холодні закуски – бутерброди, м’ясні та ковбасні нарізки, свіжі овочі.

Десерти – червоного та яскраво помаранчевого кольору. Підійде запечений гарбуз, морквяний торт, ягідне суфле, желе, торти з вишневим, абрикосовим або малиновим соусом.

Напої – негазовані. Вино, наливки, компоти, фруктові соки.

Чого не повинно бути на новорічному столі 2022

Річ у тім, що корейці їдять м’ясо тигра, яке вважається там делікатесом.

Оскільки тигр не вміє їх ловити.

Якщо макаронні вироби обов’язково мають бути на вашому новорічному столі, обирайте «довгі» сорти: вони символізують тривале та щасливе життя.

Інгредієнти

Для прикрашення:

Приготування

Інгредієнти

Приготування

Інгредієнти

Приготування

Інгредієнти

Приготування

Інгредієнти

Приготування

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі новорічні коктейлі.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.