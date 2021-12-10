Як прикрасити оселю до Нового року 2022: стильні ідеї

Створити новорічний настрій неможливо без декору.

Ранок у Великому Місті дізнався, як прикрасити дім так, щоб пора зимових свят вдалася на всі 100%.

Розкішна ялинка

Ялинку, незмінний атрибут свята, дизайнери радять прикрашати в одному стилі.

Трендові кольори – це білий, сірий, сріблястий, платиновий, малиновий, бузковий.

У мережі вже почали з’являтися фото новорічних красунь.

Гарним доповненням до декору стануть вінтажні ялинкові прикраси.

Ми зібрали для вас кілька цікавих прикладів.

Створюємо казкове світло

Вогники – запорука святкової атмосфери.

Гірлянди з м’яким жовтим і білим світлом допоможуть зробити дім затишним і романтичним, а свічки додадуть особливого шарму.

Наскрізний символізм

Різдвяний віночок родом із католицьких країн, проте впевнено завойовує популярність серед українців.

Особливість цієї прикраси в тому, що всі її частини дуже символічні.

Форма віночка – коло – означає непереможність життя. Зелений колір втілює гармонію, а червоні стрічки – кров Христа.

Зараз існує багато варіацій віночка, тому кожен зможе вибрати собі щось до смаку.

Шануємо традиції

Поціновувачам українських звичаїв радимо прикрасити оселю дідухом.

Доповненням до колоритного снопа стануть вишивана скатертина та посуд із національними орнаментами.

Ставка на аромат

Запах хвої якнайкраще передає настрій Нового року.

Чудовим рішенням буде зробити хвойний або звичайний рослинний декор.

Милі дрібнички

Велику роль відіграють маленькі деталі.

Прикрасьте оселю шкарпетками для подарунків, шишками, сніжинками, іграшковими гномиками та сніговиками.

Переглянути цей допис в Instagram Парад новорічних вражень

Новорічну атмосферу створюють не лише речі. Музика й кінематограф – найкращий декор.

Блискучі святкові композиції Френка Сінатри й традиційний «Сам удома» стануть кульмінацією новорічного й різдвяного затишку.

Отже, використовуйте поради Ранку у Великому Місті й чаклуйте новорічний настрій вдома.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вдягнути на Новий рік 2022.

Софія Бабік

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