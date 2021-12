Як прикрасити оселю до Нового року 2022: стильні ідеї

Створити новорічний настрій неможливо без декору.

Ранок у Великому Місті дізнався, як прикрасити дім так, щоб пора зимових свят вдалася на всі 100%.

Ялинку, незмінний атрибут свята, дизайнери радять прикрашати в одному стилі.

У мережі вже почали з’являтися фото новорічних красунь.

Гарним доповненням до декору стануть вінтажні ялинкові прикраси.

Ми зібрали для вас кілька цікавих прикладів.

Вогники – запорука святкової атмосфери.

Гірлянди з м’яким жовтим і білим світлом допоможуть зробити дім затишним і романтичним, а свічки додадуть особливого шарму.

Різдвяний віночок родом із католицьких країн, проте впевнено завойовує популярність серед українців.

Особливість цієї прикраси в тому, що всі її частини дуже символічні.

Зараз існує багато варіацій віночка, тому кожен зможе вибрати собі щось до смаку.

Поціновувачам українських звичаїв радимо прикрасити оселю дідухом.

Доповненням до колоритного снопа стануть вишивана скатертина та посуд із національними орнаментами.

Запах хвої якнайкраще передає настрій Нового року.

Чудовим рішенням буде зробити хвойний або звичайний рослинний декор.

Велику роль відіграють маленькі деталі.

Прикрасьте оселю шкарпетками для подарунків, шишками, сніжинками, іграшковими гномиками та сніговиками.

Новорічну атмосферу створюють не лише речі. Музика й кінематограф – найкращий декор.

Блискучі святкові композиції Френка Сінатри й традиційний «Сам удома» стануть кульмінацією новорічного й різдвяного затишку.

Отже, використовуйте поради Ранку у Великому Місті й чаклуйте новорічний настрій вдома.

