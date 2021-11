Крим – новий горокракс Кремля? Що може покласти край правлінню диктатора

Володимир Путін перебуває при владі вже 22 роки і може просидіти в Кремлі ще 14.

У чому секрет його політичного довголіття і що може покласти край правлінню?

Джоан Ролінґ подарувала світові нові слова.

Наприклад, “горокракси” – магічні предмети, що дарують антигерою безсмертя. У світі Гаррі Поттера в кожному з них зберігалася частинка душі їхнього творця.

Доти, доки горокракси цілі, – їхній господар невразливий.

Добра література тому цінна, що її образи починають жити самостійним життям. Будь-який політик, що мріє про власне політичне безсмертя, так само створює собі горокракси.

У Владіміра Путіна їх декілька.

Які саме? І яке місце серед них посідає окупований Крим?

Розповість Павло Казарін в ексклюзивному авторському сюжеті.

