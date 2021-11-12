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Video: Крим – новий горокракс Кремля? Що може покласти край правлінню диктатора

Володимир Путін перебуває при владі вже 22 роки і може просидіти в Кремлі ще 14. У чому секрет його політичного довголіття і що може покласти край правлінню? Джоан Ролінґ подарувала світові нові слова. Наприклад, “горокракси” – магічні предмети, що дарують антигерою безсмертя. У світі Гаррі Поттера в кожному з них зберігалася частинка душі їхнього творця. Доти, доки горокракси цілі, – їхній господар невразливий. [read_more_news] Добра література тому цінна, що її образи починають жити самостійним життям. Будь-який політик, що мріє про власне політичне безсмертя, так само створює собі горокракси. У Владіміра Путіна їх декілька. Які саме? І яке місце серед них посідає окупований Крим? Розповість Павло Казарін в ексклюзивному авторському сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали про етнічні чистки в Криму.

Крим – новий горокракс Кремля? Що може покласти край правлінню диктатора
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Володимир Путін перебуває при владі вже 22 роки і може просидіти в Кремлі ще 14.

У чому секрет його політичного довголіття і що може покласти край правлінню?

Джоан Ролінґ подарувала світові нові слова.

Наприклад, “горокракси” – магічні предмети, що дарують антигерою безсмертя. У світі Гаррі Поттера в кожному з них зберігалася частинка душі їхнього творця.

Доти, доки горокракси цілі, – їхній господар невразливий.

Також по темі: Кремлівське "іхтамнєт" спростовано! Як Росія постачає зброю на Донбас? Навіщо Кремль підтримує сепаратизм в Боснії Як Кремль приручив російських рокерів?

Добра література тому цінна, що її образи починають жити самостійним життям. Будь-який політик, що мріє про власне політичне безсмертя, так само створює собі горокракси.

У Владіміра Путіна їх декілька.

Які саме? І яке місце серед них посідає окупований Крим?

Розповість Павло Казарін в ексклюзивному авторському сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про етнічні чистки в Криму.

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ICTV / Ранок / Крим – новий горокракс Кремля? Що може покласти край правлінню диктатора / 12.11.2021 18:00
12.11.2021 18:00

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