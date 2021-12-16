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Video: Що буде, якщо завтра почнеться Третя світова? 3 можливі сценарії

Давайте разом пофантазуємо і уявимо, що чисто гіпотетично завтра у світі спалахує Третя Світова війна. Хто ж розпочне Третю світову? Які можуть бути альянси? Та, зрештою, хто переможе? Кожна Світова війна починалась з чиїхось хворих амбіцій. Уявіть, що Росія, Китай або США вирішили перекроїти карту світу. До кого примкнуть ключові світові гравці? Є кілька ймовірних сценаріїв розвитку подій. Але усі вони означають велику війну! [read_more_news] Ми змоделювали основні сценарії, аби зрозуміти – хто воюватиме проти кого, хто стане союзниками, і зрештою – хто переможе?! Отже, що буде, якщо завтра – Третя світова! І буде з Україною у кожному з цих фантастичних сценаріїв? Усі подробиці в сюжеті Роксолани Влох. Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 найжорсткіших президентів США. Фото: Pexels

Що буде, якщо завтра почнеться Третя світова? 3 можливі сценарії
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Давайте разом пофантазуємо і уявимо, що чисто гіпотетично завтра у світі спалахує Третя Світова війна.

Хто ж розпочне Третю світову? Які можуть бути альянси? Та, зрештою, хто переможе?

Кожна Світова війна починалась з чиїхось хворих амбіцій.

Уявіть, що Росія, Китай або США вирішили перекроїти карту світу. До кого примкнуть ключові світові гравці?

Є кілька ймовірних сценаріїв розвитку подій. Але усі вони означають велику війну!

Також по темі: Проти України готують кібервійну? Чому кремлівські хакери нас атакують На порозі третьої світової? Хто з диктаторів лякав глобальною війною і що з цього вийшло Сталін і Гітлер змовилися, щоб розпочати війну! Навіщо Кремль перекручує правду про Другу світову

Ми змоделювали основні сценарії, аби зрозуміти – хто воюватиме проти кого, хто стане союзниками, і зрештою – хто переможе?!

Отже, що буде, якщо завтра – Третя світова!

І буде з Україною у кожному з цих фантастичних сценаріїв?

Усі подробиці в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 найжорсткіших президентів США.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Що буде, якщо завтра почнеться Третя світова? 3 можливі сценарії / 16.12.2021 12:00
16.12.2021 12:00

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