Що буде, якщо завтра почнеться Третя світова? 3 можливі сценарії

Давайте разом пофантазуємо і уявимо, що чисто гіпотетично завтра у світі спалахує Третя Світова війна.

Хто ж розпочне Третю світову? Які можуть бути альянси? Та, зрештою, хто переможе?

Кожна Світова війна починалась з чиїхось хворих амбіцій.

Уявіть, що Росія, Китай або США вирішили перекроїти карту світу. До кого примкнуть ключові світові гравці?

Є кілька ймовірних сценаріїв розвитку подій. Але усі вони означають велику війну!

Ми змоделювали основні сценарії, аби зрозуміти – хто воюватиме проти кого, хто стане союзниками, і зрештою – хто переможе?!

Отже, що буде, якщо завтра – Третя світова!

І буде з Україною у кожному з цих фантастичних сценаріїв?

Усі подробиці в сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Pexels

