Новорічне вбрання 2022: у чому жінкам зустрічати рік синього водяного тигра

Як вибрати ідеальне вбрання, щоб зустріти прихід Синього Водяного Тигра, щоб наступний рік був вдалим?
Ранок у Великому Місті розповість, як вибрати образ для святкування Нового року 2022.
Тигр – тварина шляхетна і пристрасна. І щоб задобрити його, варто неабияк постаратись.
Це стосується і новорічного вбрання.
Що вдягнути на Новий рік 2022
Яким має бути вбрання на Новий рік 2022
Тигр любить красу і шляхетність. Однак не варто перебільшувати, все гарно в міру.
Саме тому святковий образ має бути максимально природнім та без помпезності.
Найкращим варіантом буде підібрати сукня із запахом, спідниця макси довжини в паєтках, яскравий брючний костюм або сукня-жакет.
Сукня на запах
Найкращий варіант з суконь на Новий рік.
Фасон сукні вдало підкреслить фігуру і, навіть, сховає животик, а так ніхто й не помітить і можна не хвилюватись, що на застіллі ти трішки переїла.
Костюм
Для тих, хто не в захваті від суконь є варіант.
Брючний костюм яскравого кольору — і всі погляди прикуті до тебе.
В’язаний костюм
Якщо раптом ти з компанією друзів чи з коханим вирішиш на Новий рік гайнути до холодних країв, то вихід є.
Шерстяний костюм щільної в’язки дозволить тобі бути не тільки в теплі, але й стильною, незважаючи ні на що.
Сукня-жакет
Такий образ ідеально підійде для новорічного коропоративу на роботі чи для виходу в людне місце.
Такий образ виходить досить стриманим, але елегантний – все як полюбляє тигр.
Краще підбирати одяг з натуральним складом, щоб задобрити символ року. Найкращий вибір – шовк, бавовна, вовна.
Однак це можна вдало поєднати з хижацькими принтами та яскравими кольорами.
Астрологи радять зустрічати Новий рік у новому.
Не обов’язково бігти до магазину та запасатись обновками з ніг до голови: достатньо буде обмежитися аксесуарами, підборами або сумочкою.
Кольори новорічного вбрання 2021
Головний колір прийдешнього 2021 року — блакитний. Тож варто придивитись до вбрання у цьому кольорі – і удача на твоєму боці.
Тож якщо обереш вбрання у цьому кольорі – точно не прогадаєш. Ти не лише бездоганно виглядатимеш у новорічну ніч, але й матимеш удачу цілий рік.
Також вдалим вибором стане та нюдовий, а також улюблені Тигром хижі принти у чорно-помаранчевих кольорах.
У чому не можна зустрічати Новий рік Тигра
Щоб не відвернути удачу на весь рік, не варто в новорічну ніч одягати яскраві штучні неонові відтінки.
Також не варто для святкового образу обирати фіолетовий.
Тигр такого не любить.
Аксесуари для новорічного образу
У виборі аксесуарів варто віддавати перевагу простоті.
Старайся не переборщити з блискітками.
Зверни увагу на сріблясті та золоті кольори.
Тигр полюбляє стриману вишуканість, тож варто бути обережною з кількістю використаних прикрас і комбінувати їх між собою.Також по темі: Корпоративні подарунки на Новий рік 2022: що подарувати співробітникам Чим здивувати кохану людину в новорічну ніч: подарунки для другої половинки Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї зими різним знакам зодіаку
Новорічний макіяж, манікюр і зачіска
Макіяж. Основне правило наступаючого 2022 року – елегантний і ефектний макіяж. Варто вибирати золотисту, сріблясту або ніжно-блакитну палітру. Можна зробити акцент на очах.
Зачіска має бути максимально простою. Легкі локони або вишукані пучки підійдуть якнайкраще. І додай блискіток – вони допоможуть ідеально завершити образ!
Манікюр. Можна сміливо експериментувати, поєднуючи яскраві кольори і незвичайні малюнки.
Прикрасити також можна зображенням новорічних героїв, а також блискучим градієнтом.
Тепер ти знаєш, як вибрати новорічне вбрання, яке сподобається символу прийдешнього 2022 року – Синьому Водяному Тигру.
Нагадаємо, раніше ми публікували гайд по сукням на Новий рік.
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