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ICTV Ранок 18.11.2021 10:36
18.11.2021 10:36
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Ярослава Кравченко про Дикий театр, гендерні стереотипи та українську владу. Ексклюзив | 33 за 3

Ярослава Кравченко про Дикий театр, гендерні стереотипи та українську владу. Ексклюзив | 33 за 3

“Іпостасі Ясі”, — так би називалась вистава про життя Ярослави Кравченко.

Це телеведуча та засновниця Дикого театру розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

По десятибальній шкалі оцінює рівень українського театру на 8, і додає:

Завдяки своєму особливому баченню та школі, він може стати трендсеттером у світі.

Ярослава зізналась, що, як мінімум, на Дикий театр їй потрібно близько 100 тисяч гривень на місяць.

На запитання, за що може образитися, Кравченко відповіла:

За критику моїх вистав.

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За словами Ярослави Кравченко, якщо світ — театр, то Україна в ньому — не режисер і не актор, а можливо, суфлер.

Що дратує Ярославу Кравченко в українській ментальності?

Як би назвала критичну статтю про нинішню владу?

І на що витратила б 100 тисяч доларів?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамках 33 за 3 інтерв’ю дала Аліна Паш.

Фото: shalmaza

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко, театр
18.11.2021 10:36



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