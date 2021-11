Ярослава Кравченко про Дикий театр, гендерні стереотипи та українську владу. Ексклюзив | 33 за 3

“Іпостасі Ясі”, — так би називалась вистава про життя Ярослави Кравченко.

Це телеведуча та засновниця Дикого театру розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

По десятибальній шкалі оцінює рівень українського театру на 8, і додає:

Ярослава зізналась, що, як мінімум, на Дикий театр їй потрібно близько 100 тисяч гривень на місяць.

На запитання, за що може образитися, Кравченко відповіла:

За словами Ярослави Кравченко, якщо світ — театр, то Україна в ньому — не режисер і не актор, а можливо, суфлер.

Що дратує Ярославу Кравченко в українській ментальності?

Як би назвала критичну статтю про нинішню владу?

І на що витратила б 100 тисяч доларів?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамках 33 за 3 інтерв’ю дала Аліна Паш.

Фото: shalmaza

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.