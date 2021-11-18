Ярослава Кравченко про Дикий театр, гендерні стереотипи та українську владу. Ексклюзив | 33 за 3

“Іпостасі Ясі”, — так би називалась вистава про життя Ярослави Кравченко.
Це телеведуча та засновниця Дикого театру розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
По десятибальній шкалі оцінює рівень українського театру на 8, і додає:
Завдяки своєму особливому баченню та школі, він може стати трендсеттером у світі.
Ярослава зізналась, що, як мінімум, на Дикий театр їй потрібно близько 100 тисяч гривень на місяць.
На запитання, за що може образитися, Кравченко відповіла:
Також по темі: Сергій Жадан про творчість, Зеленського і жінок: ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3 Ніна Матвієнко про політиків, оголений шоу-біз і секрет щасливого шлюбу. Ексклюзив | 33 за 3 Міністр оборони Олексій Резніков розповів, як Україні стати успішною — інтерв'ю | 33 за 3
За критику моїх вистав.
За словами Ярослави Кравченко, якщо світ — театр, то Україна в ньому — не режисер і не актор, а можливо, суфлер.
Що дратує Ярославу Кравченко в українській ментальності?
Як би назвала критичну статтю про нинішню владу?
І на що витратила б 100 тисяч доларів?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рамках 33 за 3 інтерв’ю дала Аліна Паш.
Фото: shalmaza