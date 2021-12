Календар стрижок на грудень 2021: сприятливі та несприятливі дні

Взимку хочеться розбавити сірі будні. Найкращий варіант – почати з себе, але перш ніж записатись до перукаря, зазирни в наш календар.

У різні фази Місяця відвідування салона краси можуть нашкодити або принести користь волоссю.

Читай матеріал далі і користуйся календарем, щоб тебе тільки тішив.

1 грудня: Похід до перукарні в цей день може стати відправним пунктом для змін життя на краще.

6-9 грудня: Вдалий день, щоб оздоровити волосся. Варто відвідати спочатку спеціаліста, який визначить стан волосяних фолікул і підбере найкращий догляд.

15 грудня: Сприятливий день для стрижки волосся, а також зміни зачіски. Волосся буде швидко рости та зміцнюватись по всій довжині.

23 грудня: Якщо ти чекала на момент, щоб кардинально змінити імідж, то цей день настав. Сьогодні ти можеш сміливо поексперементувати.

25 грудня: Відвідування стиліста зробить тебе більш помітною для чоловіків. Ймовірно, що це позитивно вплине на особистісне та професійне зростання.

Усі інші дні грудня, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, є нейтральними для відвідування салону краси.

Фото: Unsplash

