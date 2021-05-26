Єфросиніній – 42. Як телеведуча відсвяткувала день народження в Мексиці

Телеведучій Маші Єфросиніній виповнилося 42 роки.

З нагоди дня народження зірка гайнула в романтичну подорож до Мексики разом зі своїм чоловіком Тимуром.

Який же це кайф – прокинутися рано вранці в Мексиці, а ви мене вже півдня, як вітаєте! Спасибі, мої любі, – прокоментувала відео з курорту Єфросиніна.

Напередодні свята ведуча також опублікувала пост, де зізналася, що досі залишається вразливою через закиди про пластичні операції.

У дописі Маша розповіла, що справді допомагає їй зберігати молодість.

За її словами, це харчування, спорт, дихальні практики, антивікова та естетична медицина, а також регулярний домашній догляд.

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Фото: mashaefrosinina

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