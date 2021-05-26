Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 26.05.2021 14:10
26.05.2021 14:10
Поділитися

Єфросиніній – 42. Як телеведуча відсвяткувала день народження в Мексиці


Телеведучій Маші Єфросиніній виповнилося 42 роки. 

З нагоди дня народження зірка гайнула в романтичну подорож до Мексики разом зі своїм чоловіком Тимуром.

Який же це кайф – прокинутися рано вранці в Мексиці, а ви мене вже півдня, як вітаєте! Спасибі, мої любі, – прокоментувала відео з курорту Єфросиніна.

Напередодні свята ведуча також опублікувала пост, де зізналася, що досі залишається вразливою через закиди про пластичні операції.

У дописі Маша розповіла, що справді допомагає їй зберігати молодість.

За її словами, це харчування, спорт, дихальні практики, антивікова та естетична медицина, а також регулярний домашній догляд.

маша єфросиніна фото

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про весілля Лесі Нікітюк.

Фото: mashaefrosinina

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Маша Єфросиніна
26.05.2021 14:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати