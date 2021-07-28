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ICTV Ранок 28.07.2021 21:20
28.07.2021 21:20
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Закидали компліментами. Маша Єфросиніна показала розкішну фігуру


Українська телеведуча Маша Єфросиніна потішила прихильників новими фото.

У своєму інстаграмі зірка виклала знімки, де позує у білизні.

єфросиніна фото

У коментарях Машу засипали компліментами та відзначили її прекрасну фігуру.

Допис Єфросиніної уже вподобали майже 80 тисяч користувачів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про поради дієтолога Мей Маск.

Фото: mashaefrosinina

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Маша Єфросиніна, шоу-біз
28.07.2021 21:20



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