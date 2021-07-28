Закидали компліментами. Маша Єфросиніна показала розкішну фігуру

Українська телеведуча Маша Єфросиніна потішила прихильників новими фото.

У своєму інстаграмі зірка виклала знімки, де позує у білизні.

У коментарях Машу засипали компліментами та відзначили її прекрасну фігуру.

Допис Єфросиніної уже вподобали майже 80 тисяч користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про поради дієтолога Мей Маск.

Фото: mashaefrosinina

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.