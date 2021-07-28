Закидали компліментами. Маша Єфросиніна показала розкішну фігуру

Українська телеведуча Маша Єфросиніна потішила прихильників новими фото.
У своєму інстаграмі зірка виклала знімки, де позує у білизні.
У коментарях Машу засипали компліментами та відзначили її прекрасну фігуру.
Допис Єфросиніної уже вподобали майже 80 тисяч користувачів.
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Нагадаємо, раніше ми писали про поради дієтолога Мей Маск.
Фото: mashaefrosinina
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28.07.2021 21:20
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