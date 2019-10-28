Чому потрібно їсти фейхоа та робити з нього маски для обличчя – корисні властивості фрукта

Фрукт цієї осені – фейхоа. Він має безліч корисних властивостей. Чому його потрібно їсти? Ранок у Великому Місті готовий тобі розповісти. Читай нижче.

Корисні властивості фейхоа

Цей екзотичний фрукт містить клітковину, а вона, як ти знаєш, дуже корисна для нашого шлунку. Якщо періодично стикаєшся із проблемою вздуття живота, тоді прийшов час їсти фейхоа.

Фейхоа підвищує гемоглобін і зміцнює імунітет.

Сприяє покращенню пам’яті. У склад цього фрукта входять корисні антиоксиданти, які впливають на нервову систему.

Фейхоа містить йод, цинк, марганець, мідь, залізо, фосфор, калій, магній, натрій, фолієву та яблучну кислоту, вітаміни С, РР, В1, В2, В3, В5, В6.

Окрім того, фейхоа можна використовувати у вигляді маски для обличчя. Вона буде зволожувати та омолоджувати шкіру обличчя.

А ще цей фрукт корисно їсти при застуді та авітамінозі. Тепер ти знаєш, які корисні властивості має фейхоа. Користуйся нашими порадами і читай інші матеріали.

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