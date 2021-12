Календар риболова на грудень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на грудень 2021 допоможе правильно вибрати саме той день для зимової рибної ловлі, коли риба добре клюватиме.

Звіряйся з цим календарем, якщо хочеш повертатися додому з великим уловом.

На кльов риби позитивно впливає молодий місяць. Тому варто планувати риболовлю саме на цей час. А от коли місяць іде на спад, то й риба починає гірше клювати.

Також досвідчені рибалки знають, що під час повного місяця на хороший улов чекати не варто.

Ідеально ловити рибу в час, коли вона в активному стані. Зазвичай, це буває на світанку або на заході сонця.

А от якщо піднявся північний вітер, краще знайти собі якесь інше заняття.

Тепер ти знаєш, коли найкраще клюватиме риба в грудні 2021 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Фото: Pexels

