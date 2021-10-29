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Video: Як “обкатати” зимову гуму? Поради від експерта

Основне при виборі шин — відштовхуватися від умов експлуатації. Тобто, у який сезон та по яких дорогах плануєте їздити. І який щоденний середній кілометраж вас цікавить. Але просто обрати шину — недостатньо. Треба вміти обкатати нові покришки і знати, як зберігати інший сезонний комплект, який чекає свого часу. [read_more_news] Журналістка Ранку у Великому Місті Тетяна Герасько помітила, що після встановлення нового комплекту резини, машина починає себе поводити дещо по-іншому. Час гальмування може збільшитися. А коли ти йдеш на випередження, то долі секунди колеса машини пробуксовують. Саме тому перед тим, як перевзувати машину у зимову автогуму — варто знати головне правило обкатування шипованих шин. Дивіться про це у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому зимова гума в Україні подорожчає. Фото: Pixabay

Як “обкатати” зимову гуму? Поради від експерта
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Основне при виборі шин — відштовхуватися від умов експлуатації.

Тобто, у який сезон та по яких дорогах плануєте їздити.

І який щоденний середній кілометраж вас цікавить.

Але просто обрати шину — недостатньо.

Треба вміти обкатати нові покришки і знати, як зберігати інший сезонний комплект, який чекає свого часу.

Також по темі: Що "свіжіша" шина, то краще? Експерт спростував популярні міфи про покришки Готуємося до холодів. Експерт розповів, як обрати зимові шини Еволюція коліс: хто створив першу резину і як з'явилися автошини

Журналістка Ранку у Великому Місті Тетяна Герасько помітила, що після встановлення нового комплекту резини, машина починає себе поводити дещо по-іншому.

Час гальмування може збільшитися. А коли ти йдеш на випередження, то долі секунди колеса машини пробуксовують.

Саме тому перед тим, як перевзувати машину у зимову автогуму — варто знати головне правило обкатування шипованих шин.

Дивіться про це у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому зимова гума в Україні подорожчає.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Як “обкатати” зимову гуму? Поради від експерта / 29.10.2021 15:30
29.10.2021 15:30

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