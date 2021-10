Як “обкатати” зимову гуму? Поради від експерта

Основне при виборі шин — відштовхуватися від умов експлуатації.

Тобто, у який сезон та по яких дорогах плануєте їздити.

І який щоденний середній кілометраж вас цікавить.

Але просто обрати шину — недостатньо.

Треба вміти обкатати нові покришки і знати, як зберігати інший сезонний комплект, який чекає свого часу.

Журналістка Ранку у Великому Місті Тетяна Герасько помітила, що після встановлення нового комплекту резини, машина починає себе поводити дещо по-іншому.

Час гальмування може збільшитися. А коли ти йдеш на випередження, то долі секунди колеса машини пробуксовують.

Саме тому перед тим, як перевзувати машину у зимову автогуму — варто знати головне правило обкатування шипованих шин.

Фото: Pixabay

