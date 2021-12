Вітрильна романтика: що таке яхтинг та де їм займатися взимку

Що перше ви думаєте, коли чуєте слово яхтинг? Що це дорого, що це складно і неможливо. Що яхтами володіють лише багачі і мені туди навіть пробувати йти не потрібно.

Але на скільки це правда?

Що таке яхтовий туризм? Як із ним познайомитися та наскільки це складно?

Де займатися яхтингом в зимовий період та що для цього потрібно?

А також, за що варто полюбити цей незвичний вид туризму?

Ми поспілкувалися з яхтсменом, кругосвітником та автором Youtube каналу Капітан ГЕРМАН і готові розповісти про таємниці яхтингу.

Загалом, яхтинг це дуже широке, загальне поняття.

Але зараз ми хочемо поговорити про так званий, круїзний ятинг, або круїзинг, чи чартерний яхтинг. Це саме вид туризму. Круїзний яхтинг не належить ані до спортивних заходів, ані до категорії суперяхт.

Якщо в тебе є ліцензія, то можна організувати перехід самому. Але це не значить, що зовсім без знань та досвіду ти не можеш відкрити для себе цей вид туризму.

Таким чином, за доволі адекватні гроші можна отримати тиждень-другий незабутньої подорожі по незвичним місцям. Коли кожен день у тебе новий острів, місто, чи навіть країна.

Як і у всіх інших туристичних направленостей, тут є своя сезонність. Є регіони куди краще йти влітку, а є, навпаки, взимку.

Чим це зумовлено? В першу чергу – погодою.

Чому саме так

Погода в тропіках – суха та спекотна. В загалом, тут немає такого поняття як «зима», оскільки сезонність виражена не дуже сильно. Температура в цих регіонах рідко опускається нижче 18°C.

Частіше за все, яхтовий сезон у тропіках припадає на зимовий період. Адже влітку на суші панує сезон дощів, а от на воді царюють урагани.

Вище тропіків знаходяться субтропіки. Це, наприклад, Середземне море, яке дуже популярне для яхтингу в літній період.

Тому цей регіон більше для літнього яхтингу. Найпопулярніші країни для цього виду туризму: Греція, Хорватія, Італія.

Взимку гарний яхтинг на Карибах, там, на думку капітана, оптимальне співвідношення ціни та якості. Але це не дуже близький регіон, тому тільки один переліт може коштувати кілька тисяч доларів. Проте враження які ви там отримаєте, коштують кожного витраченого центу.

Якщо хочеться ближче, то взимку можна також піти на Канарські острови.

Взагалі, Канарські острови один з найпопулярніших регіонів для українських любителів яхтингу на зимовий період. Переліт недовгий, ціни лояльні, а краєвиди просто неймовірні. Та й більшість марин (спеціально обладнаних для яхт, катерів та різних судів гавань) гарно розвинуті та обладнані для комфортного перебування в них.

Якщо розглядати Північно-Східну Азію, то це Таїланд. Не найвідоміше, але надзвичайно цікаве місце для яхтингу. В Таїланді сподобається як любителям історичних пам’яток, так і цінителям красивої, незайманої природи.

Також надзвичайно цікаво у Французькій Полінезії. Чарівний острів Таїті з райською природою та дивовижними кораловими рифами. Але тільки один переліт може обійтися в кілька тисяч доларів. Та і в загалом це не самий дешевий регіон.

Давайте не будемо розглядати можливість покупки особистого човна. Поговоримо про круїзний чартер для людей, що хочуть піти членом екіпажу в уже готовий тур.

Тут ціна вказується за місце в каюті. Каюти двомісні, тому, якщо у вас немає компанії, а ділити каюти з іншою, часто незнайомою, людиною ви не хочете, то платити доведеться дорожче – вже за два місця.

Як розповідає капітан, у пік сезону в Середземномор’ї ціна за людину на яхті з 4 кают, де можна розмістити 8 людей, буде приблизно 800-1000 євро на тиждень. Але можна знайти човник простіше, де ціна буде приблизно 400-500 євро.

В більш низький сезон ціна, звісно, буде нижчою.

Яхтинг – це не тільки вид туризму, для багатьох це спосіб життя. Це їх дім.

Капітан Герман розповідає, що човен для нього це інструмент, який дозволяє жити там, де йому подобається та перевозити свої речі разом з собою.

Це надзвичайно цікава та незвична діяльність яка позволяє міняти своє місце перебування хоч кожен день.

Яхтинг – це про можливість потрапити туди та побачити те, що з суші ви побачити не зможете.

Яхтинг – це постійне перебування в теплому морському кліматі, що надзвичайно корисно для здоров’я. До того ж, це морські продукти та постійна фізична активність на свіжому повітрі.

Луїза Чекурда

