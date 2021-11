Куди поїхати на Новий рік: ТОП казкових місць в Україні та за кордоном

Як би важко не було це усвідомлювати, але до Нового року залишилось менше, ніж два місяці.

І замість того, щоб скаржитись на швидкоплинність часу, слід почати готуватись до зимових свят.

Якщо готувати олів’є і наряджати ялиночку ще рано, то обирати туристичний напрямок — саме час!

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку казкових місць в Україні та за її межами для ідеального святкування Нового року.

Усі любителі гірськолижних курортів одного дня просто таки мусять побувати в Швейцарії.

Величезне розмаїття готелів, новорічні ярмарки, море яскравих вогників та ще й, як співала Земфіра: “за окошком Альпы”.

За таких умов святковий настрій не змусить на себе довго чекати.

Наразі Швейцарія відкрита для повністю вакцинованих українців.

Проте перед планування подорожі до цієї країни чи тих, про які ми писатимемо нижче, краще перевірити актуальні вимоги щодо COVID-19.

Якщо ціна на швейцарські курорти кусається, тоді варто звернути свою увагу на вічну класику в Україні.

Буковель — незмінний лідер туристичних напрямів по Україні взимку.

І цілком зрозуміло, чому.

Катання на лижах та санах, релакс у спа і чанах, гуцульські гуляння та милування зимовими Карпатами під чашку пряного глінтвейну.

Ну, хіба не казка?

Якщо говорити про зимову казку, то гріх не згадати фінську Лапландію.

Бо саме тут сніг — найбільш скрипучий, а Санта Клаус — найбільш реальний.

Опинитись у Лапландії — те саме, що побувати у своєму улюбленому американському фільмі про різдвяні свята.

Олені та ельфи, какао з маршмелоу і північне сяйво — кожен бодай раз у житті має відчути подібні емоції!

В Україні теж є місце, яке миттєво перенесе у різдвяний фільм. І знаходиться воно у селі Диканька, що на Полтавщині.

Бо хто б там, що не казав, але для багатьох з нас Новий рік асоціюється із гоголівським Вакулою та Оксаною, а не із Кевіном чи Ельфом.

На території селища є етнографічний ресторан, де влаштовують вистави.

А у новорічну ніч тут просто на вулицях співають пісні з українського фольклору, роблячи свято воістину атмосферним.

Якщо все таки кортить втекти за кордон на Новий рік, то серед більш-менш доступних варіантів варто виділити Чехію.

Її столиця не лише зачарує своєю архітектурою, а й зарядить відчуттям свята на цілісінький рік.

Народні гуляння, фестивалі вуличної їжі та європейська атмосфера про це подбають.

А наш Львів, чесно кажучи, нічим не відстає від Праги.

Відпочити тут можна дешевше і не менш незабутньо.

Ковзанка і традиційна Різдвяна виставка на площі Ринок, святкова ярмарка біля Оперного театру та бал у Будинку вчених подбають про твої враження та новорічний настрій!

Хочеться прокинутися в теплому літечку?

Тоді неодмінно відправляйся в ОАЕ.

Окрім моря та піску, ти зможеш придбати подарунки із знижкою 70% на Торговому Фестивалі у Дубаї і насолодитись найкрасивішим салютом у своєму житті.

Якщо Дубай цьогоріч не варіант, а до моря хочеться, тоді вирушай в українську Одесу.

Звісно, температура води для купання не підійде, проте ярмарками та салютами насолодитися тут теж зможеш.

Фото: Pexels

