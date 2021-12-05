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Video: Кремль скаженіє? Як Росія змусила багатьох етнічних громадян стати українцями

Росія шантажує Україну і загалом весь світ повномасштабним наступом. Зокрема, виправдовуючи це так званим захистом інтересів російськомовного населення в Україні. Вторгнення в Україну, Москва раз за разом виправдовує інтересами і захистом росіян і російськомовних. Після розвалу Союзу за межами Росії втратили мільйони росіян. І йдеться не тільки про Україну – так само було у всіх колишніх республіках СРСР. І майже скрізь на цих людей чікала одна й та сама доля. В ідеальному світі будь-яка закордонна діаспора стає провідником soft-power для материнської держави. Це та сила, яка інтегрована в нову батьківщину, тому може претендувати на роль “амбасадора” колишньої. Українська діаспора у Канаді, вірменська у Франції чи єврейська по всьому світу – найкращі на це докази. Але із “закордонними росіянами” нічого подібного не сталося. Саме російське вторгнення змусило багатьох етнічних росіян стати українцями. [read_more_news] Чому? І як Кремль від цього скаженіє? Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла казаріна. Нарагадаємо, раніше ми розповідали, чому Кремль сіє дезінформацію про Україну. Фото: Pexels

Кремль скаженіє? Як Росія змусила багатьох етнічних громадян стати українцями
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Росія шантажує Україну і загалом весь світ повномасштабним наступом.

Зокрема, виправдовуючи це так званим захистом інтересів російськомовного населення в Україні.

Вторгнення в Україну, Москва раз за разом виправдовує інтересами і захистом росіян і російськомовних.

Після розвалу Союзу за межами Росії втратили мільйони росіян.

І йдеться не тільки про Україну – так само було у всіх колишніх республіках СРСР. І майже скрізь на цих людей чікала одна й та сама доля.

В ідеальному світі будь-яка закордонна діаспора стає провідником soft-power для материнської держави.

Це та сила, яка інтегрована в нову батьківщину, тому може претендувати на роль “амбасадора” колишньої.

Українська діаспора у Канаді, вірменська у Франції чи єврейська по всьому світу – найкращі на це докази.

Але із “закордонними росіянами” нічого подібного не сталося.

Саме російське вторгнення змусило багатьох етнічних росіян стати українцями.

Також по темі: Справжні союзники Кремля в Україні. Павло Казарін пояснив, чим небезпечні циніки Про що мовчать Крим і Донбас? Казарін про настрої на окупованих територіях Звідки пішла фраза про «істинно руські території»? Експерт розвінчав міфи про Новоросію

Чому?

І як Кремль від цього скаженіє?

Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла казаріна.

Нарагадаємо, раніше ми розповідали, чому Кремль сіє дезінформацію про Україну.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Кремль скаженіє? Як Росія змусила багатьох етнічних громадян стати українцями / 05.12.2021 15:00
05.12.2021 15:00

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