Кремль скаженіє? Як Росія змусила багатьох етнічних громадян стати українцями

Росія шантажує Україну і загалом весь світ повномасштабним наступом.

Зокрема, виправдовуючи це так званим захистом інтересів російськомовного населення в Україні.

Вторгнення в Україну, Москва раз за разом виправдовує інтересами і захистом росіян і російськомовних.

Після розвалу Союзу за межами Росії втратили мільйони росіян.

І йдеться не тільки про Україну – так само було у всіх колишніх республіках СРСР. І майже скрізь на цих людей чікала одна й та сама доля.

В ідеальному світі будь-яка закордонна діаспора стає провідником soft-power для материнської держави.

Це та сила, яка інтегрована в нову батьківщину, тому може претендувати на роль “амбасадора” колишньої.

Українська діаспора у Канаді, вірменська у Франції чи єврейська по всьому світу – найкращі на це докази.

Але із “закордонними росіянами” нічого подібного не сталося.

Саме російське вторгнення змусило багатьох етнічних росіян стати українцями.

Чому?

І як Кремль від цього скаженіє?

Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла казаріна.

Нарагадаємо, раніше ми розповідали, чому Кремль сіє дезінформацію про Україну.

Фото: Pexels

