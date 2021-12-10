Їй точно 52? Дженніфер Еністон показала себе у всій красі для глянцевого журналу

Час іде, а Дженніфер Еністон розкішна завжди.
Так нещодавно відома 52-річна американська акторка відзнялась для популярного глянцю.
І ніжки оголила, і плоским животиком похизувалася.
Звабливі пози Еністон на дивані, підлозі та балконі прихильники зацінили.
За 1 день серія фото зібрала більше, ніж 2,5 мільйони вподобань!
Погодьмося, так виглядати у свої 52 мріє кожна…
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Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон поділилась фото з песиком.
Фото: IMDb