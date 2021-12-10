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ICTV Ранок 10.12.2021 15:10
10.12.2021 15:10
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Їй точно 52? Дженніфер Еністон показала себе у всій красі для глянцевого журналу

Їй точно 52? Дженніфер Еністон показала себе у всій красі для глянцевого журналу

Час іде, а Дженніфер Еністон розкішна завжди.  

Так нещодавно відома 52-річна американська акторка відзнялась для популярного глянцю.

І ніжки оголила, і плоским животиком похизувалася.

Звабливі пози Еністон на дивані,  підлозі та балконі прихильники зацінили.

За 1 день серія фото зібрала більше, ніж 2,5 мільйони вподобань!

Погодьмося, так виглядати у свої 52 мріє кожна…

Ох, Бреде Пітте, повертайся, поки не забрали!

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон поділилась фото з песиком.

Фото: IMDb

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Еністон, шоу-бізнес
10.12.2021 15:10



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