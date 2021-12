Їй точно 52? Дженніфер Еністон показала себе у всій красі для глянцевого журналу

Час іде, а Дженніфер Еністон розкішна завжди.

Так нещодавно відома 52-річна американська акторка відзнялась для популярного глянцю.

І ніжки оголила, і плоским животиком похизувалася.

Звабливі пози Еністон на дивані, підлозі та балконі прихильники зацінили.

Погодьмося, так виглядати у свої 52 мріє кожна…

Ох, Бреде Пітте, повертайся, поки не забрали!

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон поділилась фото з песиком.

Фото: IMDb

