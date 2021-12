Непрохані гості: як розпізнати глистів та позбутися їх

Глисти у людини: симптоми, лікування, профілактика.

Тошнота, втрата апетиту, щоденні болі та багато інших виснажливих симптомів.

Глисти — зовсім не приємні гості, з якими краще не зустрічатися.

Проте, за даними ВООЗ, вони є дуже поширеним явищем у Європі.

Ти можеш і не підозрювати про непроханих співмешканців, аж поки вони не дадуть про себе знати…

Як саме та куди звертатися за допомогою? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Глисти у наковій мові називаються гельмінтами, а захворювання, яке вони викликають, — гельмінтозом.

Вважається, що це найпоширеніша паразитарна хвороба у світі.

Гельмінти мають немало різновидів, проте найчастіше в людський організм потрапляють гострики та аскариди.

Але, на щастя, пандемія нас привчила ретельно їх мити.

Не менш дбайливо слід вимивати свіжі овочі та фрукти. А також уникати купання в брудних водоймах і їсти лише термічно оброблене м’ясо.

До основних груп ризику зараження глистами належать:

Тому малечу слід привчати до особистої гігієнти і ретельного миття рук.

І бажано не дозволяти бавитись у місцевості, де є багато випорожнень котів і собак.

Як же проявляють себе глисти?

Доволі по-різному, проте слід виокремити головні ознаки:

Визначити, чи є в людини глисти, все ж, може лише лікар.

Як і призначити правильне лікування, аби максимально швидко й безболісно позбутися проблеми.

Особливо, якщо вже проявилися наступні симптоми:

Слідкуй за самопочуттям та не нехтуй власним здоров’ям.

Фото: Pexels

