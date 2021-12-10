Непрохані гості: як розпізнати глистів та позбутися їх

Глисти у людини: симптоми, лікування, профілактика.
Тошнота, втрата апетиту, щоденні болі та багато інших виснажливих симптомів.
Глисти — зовсім не приємні гості, з якими краще не зустрічатися.
Проте, за даними ВООЗ, вони є дуже поширеним явищем у Європі.Також по темі: Понижена температура тіла: основні причини і що робити Чому в Україні викидають вакцину від COVID-19 Бронхіальна астма: симптоми та профілактика
Ти можеш і не підозрювати про непроханих співмешканців, аж поки вони не дадуть про себе знати…
Як саме та куди звертатися за допомогою? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Що таке глисти та звідки вони беруться?
Глисти у наковій мові називаються гельмінтами, а захворювання, яке вони викликають, — гельмінтозом.
Вважається, що це найпоширеніша паразитарна хвороба у світі.
Гельмінти мають немало різновидів, проте найчастіше в людський організм потрапляють гострики та аскариди.
Виною зараженя у 90% випадків є брудні руки.
Але, на щастя, пандемія нас привчила ретельно їх мити.
Не менш дбайливо слід вимивати свіжі овочі та фрукти. А також уникати купання в брудних водоймах і їсти лише термічно оброблене м’ясо.
Хто в ризику зараження
До основних груп ризику зараження глистами належать:
- особи, які контактують із тваринами;
- люди, що проживають у незадовільних санітарних умовах, не мають доступу до чистої води;
- діти (через руки, забруднені ґрунтом, піском).
Тому малечу слід привчати до особистої гігієнти і ретельного миття рук.
І бажано не дозволяти бавитись у місцевості, де є багато випорожнень котів і собак.
Симптоми
Як же проявляють себе глисти?
Доволі по-різному, проте слід виокремити головні ознаки:
- відчуття подразнення та свербежу в ділянці анального отвору;
- загальна роздратованість, зміни в поведінці;
- проблеми зі сном;
- нетримання сечі;
- незрозуміла втрата апетиту;
- відчуття ранкової нудоти;
- у дівчаток, жінок – подразнення, свербіж вагіни;
- біль та напруженість у животі;
- пронос, нудота, блювання;
- здуття живота;
- слабкість;
- несподівана втрата ваги.
Визначити, чи є в людини глисти, все ж, може лише лікар.
Як і призначити правильне лікування, аби максимально швидко й безболісно позбутися проблеми.
Якщо ти досі не звернувся(-лась) за консультацією спеціаліста, поспіши це виправити.
Особливо, якщо вже проявилися наступні симптоми:
- Поява крові чи гною у випорожненнях;
- часте або тривале блювання;
- підвищення температури тіла;
- ознаки зневоднення;
- виражена слабкість, погане самопочуття.
Слідкуй за самопочуттям та не нехтуй власним здоров’ям.
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