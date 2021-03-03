Чому в Україні викидають вакцину від COVID-19

Все про вакцинацію від коронавірусу в Україні.

Вакцинація від СOVID-19 крокує Україною.

Президент Зеленський вакцинувався під час поїздки на Донбас разом із військовими.

Щеплення робили вакциною Сovishield, яку виготовляють в Індії за ліцензією Оксфордсього університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Дози вакцин – викидають?

Напередодні, 1 березня міністр охорони здоровя Максим Степанов також зробив щеплення від коронавірусу тим же препаратом, що і президент.

Прокоментував, що почуває себе «навіть краще, ніж до вакцинації».

Сovishield – поки єдина наявна вакцина в Україні.

Всього на момент поставки налічувалося 500 тисяч доз.

В одній ампулі міститься по десять доз.

Після відкриття флакону, його можна зберігати протягом шести годин. Залишки доводилося утилізувати.

Щоб цього уникнути, надлишкові дози можна використовувати для інших цільових груп, пояснює голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Серед них медики, які працюють не у ковідному відділенні та не входять до першої хвилі.

Їх необхідно попередити через адміністрацію лікарні.

Щоправда, за його інформацією, таких рекомендацій на місцях чомусь не дотримуються.

Тому Лапій наводить інші приклади можливої черговості вакцинації.

Проводимо вакцинацію медиків у відділенні, яке надає допомогу пацієнтам з COVID-19. Але в цьому закладі є, наприклад, бухгалтер, ліфтер або інший працівник, якщо він бажає, то цю дозу можна використати для них. І запланувати їх і на другу дозу, – уточнює Лапій.

Тактика вакцинації

У Міністерстві охорони здоров’я не забороняють використовувати залишкові дози.

Для роз’яснення розробили алгоритм черговості вакцинації, який надіслали у лікарні.

Також дозволили вакцинувати лідерів громадських думок, діячів культури, спорту, регілійних спільнот, запевнив Степанов.

Мета – на власному прикладі відомих людей показати безпечність і необхідність вакцинації.

Що роблять із залишками вакцини у світі?

Дивіться у відео.

Нагадаємо раніше ми розповідали, коли завершиться пандемія коронавірусу.

Фото: Unsplash

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