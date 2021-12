Як розпізнати токсичну людину? 10 ознак і як захиститись

Токсичні люди – як їх визначити та як будувати з ними своє спілкування.

При словосполученні “енергетичний вампір” ми роздратовано закочуємо очі догори – що це ще за забобони?

Але ось на горизонті з’являється наш знайомий, і раптом хочеться втекти, розчинитись в повітрі – аби лиш зайвий раз не контактувати.

Тому що от зараз знову почнеться: “Ось ти знову підвищення отримав, а у мене все так жахливо – хоч вішайся”, або “Схудла, значить? Жах, ти стала схожа на наркоманку”.

О, цей фрукт будь-яку ситуацію перетворить на стресову – для тебе, звичайно ж.

Таким “всі винні”.

Такі з легкістю привласнюють досягнення інших чи без докорів сумління видають їх за свої.

Такі ніколи не запропонують допомогу, зате з легкістю її приймають, використовують людей і їх можливості для своєї наживи.

Спокійно, мова зараз піде не про енергетичних вампірів. Це звичайні токсичні люди, але вони діють на тебе і твою психіку не гірше від отрути.

Твоє оточення впливає на тебе, тому у твоїх же інтересах розпізнати токсичних людей і захиститися від них.

Як це зробити – ми детально розповімо в статті.

1. У них вічно все погано

Така людина завжди незадоволена, ниє або жартує з образливим підтекстом.

Вона може поводитися як вічна жертва або як пропалений цинік-агресор. Але в обох випадках він буквально заражає тебе своїм поглядом на світ у сірих тонах. Словом, немов викривляє твоє власне бачення.

2. Вони впевнені, що завжди мають рацію

Така людина чує тільки себе. Дорослий діалог – це не про неї. Вона буде перебивати, затикати тобі рот, переходити на особистості, якщо з чимось не згодна.

Причиною такої упертості може бути невпевненість в собі, але якщо хочеш йому допомогти – відправ до психотерапевта. Твоє ж завдання в цій ситуації – перш за все, зберегти себе і свої нерви.

Як це в тебе плани? У тебе що, немає хвилинки на друга?

От тільки хвилинка потім перетворюється на години втраченого часу.

У цих людей приголомшливий талант раптом з’являтись у твоєму житті ні сіло не впало, часто без попередження. І просто ти від них не відв’яжешся, їм терміново потрібно поговорити, і плювати, що ти там зараз зайнятий.

Ці люди не співчувають, не співпереживають, бо не вміють ставити себе на місце іншої людини. Або відверто цього робити не хочуть, адже центр світу – це вони самі й головне, щоб у них все йшло чудово.

Коли нам потрібна критика, ми самі звертаємося за нею: до близьких, родичів, до керівництва. Зазвичай людина сама знає, де отримати конструктивну критику.

Але токсичні люди – фахівці з непрошених порад і пасивно-агресивних наїздів. Якщо хочеш відчути себе невдахою і вмить занизити свою самооцінку – сприймай серйозно їх критику щодо твого вибору, стилю життя чи роботи.

Надійний тест, як визначити таку людину: в телефонній розмові з ним ти завжди можеш залишити телефонну трубку на хвилин десять і піти у своїх справах – співрозмовник цього не помітить.

Діалог в цьому випадку зазвичай будується так: тобі розповідають про себе – успіхи або невдачі, навіть запитують поради. Але взагалі ніколи не запитують, що там відбувається у тебе в житті.

Діалог в таких розмовах не потрібен: ти – слухач і зайві вуха, вони – говорять не зупиняючись і перебивають на кожному слові.

Твій знайомий весь час обговорює людей за їх спиною? Пліткує і переказує, хто що про кого сказав поганого? Або прибріхує, виставляючи себе у вигідному світлі?

Не бери участі в цьому: плітки забруднюють твоє життя і псують не тільки відносини з оточенням та репутацію, а й настрій.

І стара бабусина порада: якщо людина говорить тобі гидотні речі про інших, буде погано говорити й про тебе, лиш за тобою зачиняться двері.

Якщо людина весь час у всьому звинувачує інших людей або обставини, ніколи не бере відповідальність на себе, – це інфантилізм. Але головне – це токсично для тебе.

Дуже легко підхопити такий підхід до життя й самому. Адже коли винні обставини, як же ж ти перебореш злий рок або смугу невдач? Ніяк, краще скаржитися.

Якщо людина ввічлива з людьми свого кола, але грубіянить чужим, особливо тим, хто нібито “нижче” за статусом – о, це дуже неприємний сигнал.

Ми живемо не в середньовічній Європі, і не маємо права поводитися будь з ким як з челяддю.

Якщо твій новий знайомий чемний з тобою, але мимохідь накричав на офіціанта, гардеробника чи продавчиню, – біжи, Форесте! Бо точно незабаром нагримає і на тебе.

Саме такий коктейль вони привносять у спілкування. Злі коментарі, уїдливі жарти і гумор з глузуванням, нехай навіть не на адресу співрозмовника – це характерні особливості токсичних людей і вірна ознака того, що від них потрібно триматися якнайдалі.

Щоб захиститися від токсичних людей, дотримуйся правила шести “не”:

Якщо раптом поряд з кимось відчуєш себе не у своїй тарілці або стане погано без істотного приводу, не ігноруй це відчуття. Може це твоя підсвідомість вже все проаналізувала за тебе і визначила людину перед тобою як токсичну. Тож краще не пхикай скептично, а зваж усі за і проти, перш ніж продовжити або перервати спілкування. Проаналізуй:

Залежно від того, в яку сторону хиляться терези, приймай рішення щодо ваших подальших відносин.

Сприймай їх спокійно і з гумором.

Але якщо відчуваєш, що вже включився емоційно, почав дратуватися – краще запропонуй повернутися до розмови трохи пізніше. Це дозволить тобі заспокоїтися.

Твоє життя належить тільки тобі, тільки ти знаєш, що і як тобі краще.

Тож встанови рамки спілкування і вимагай раціональних відповідей в разі чого. На неприємне висловлювання на твою адресу не мовчи, а запитай: “Навіщо ти мені це говориш і чого хочеш цим домогтися?”

Захищай не токсичну людину, а свою зону комфорту та інтереси. Якщо контакту неможливо уникнути, перемикай увагу на щось інше, як тільки з’явилося відчуття втоми.

Ти не зміниш людину. Тільки витратиш свої нерви й енергію.

Прибери їх зі свого оточення або вчись ігнорувати тих, хто виливає на тебе отруту.

Фото: Pexels

