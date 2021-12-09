Гороскоп на 9 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 9 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 9 грудня для Овна

Зірки радять триматись міцніше за люде, що поруч. На тебе чекають випробовування в стосунках, але якщо вдасться пережити цю кризу, зв’язок між вами не розірвати.

Гороскоп на 9 грудня для Тельця

День сприятливий для відновлення старих зв’язків та втраченого порозуміння. Сьогодні ти відчуєш врівноваженість та спокій.

Гороско п на 9 грудня для Близнюкі в

Вирушай у поїздку! Це допоможе уникнути нудьги та завести нові приємні знайомства.

Горос коп на 9 грудня для Рака

Критично стався до себе і справедливо стосовно близьких. Протипоказані наполегливість та фізичні навантаження — можливі різкі та раптові перепади в настрої.

Гороскоп на 9 грудня для Лева

Ймовірно, що Левам пощастить знати те, що давно втратили, це може бути як і фінансовий прибуток, так і людина, яка докорінно змінить твоє життя.

Гороскоп н а 9 грудня для Діви

Сьогодні Дівам варто поринути в роботу з головою. Однак плідна праця принесе подвійний прибуток.

Гороскоп на 9 грудня для Терезів

Обмани та наклеп недоброзичливців можуть негативно позначитися на просуванні справ чи прихильності начальства. Не виключено, що ситуація змусить тебе переглянути стосунки з партнерами.

Гороскоп на 9 грудня для Скорпіона

Очікуються зміни, знайомства та трансформація психічної енергії. Цей день вимагатиме від Скорпіонів більшої організованості та цілеспрямованості.

Гороскоп на 9 грудня для Стрільця

Імовірні поїздки, нові знайомства чи зустрічі зі старими друзями. Відкрий душу для нових людей, але не забувай про обережність.

Гороскоп на 9 грудня для Козерога

Сьогодні утримайся від активності у діловій сфері. Сприятливий день для вирішення конфліктних ситуацій із близькими людьми.

Г ороскоп на 9 грудня для Водолія

Зірки радять Водоліям берегти хороші стосунки, що склалися з колегами. Адже відновити їх потім буде дуже непросто.

Гороскоп н а 9 грудня для Риб

У першій половині дня зірки сприяють будь-яким задумам, навіть ризикованим. Вдалими будуть будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі із старими друзями.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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