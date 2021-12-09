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09.12.2021 01:00
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Гороскоп на 9 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 9 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 9 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 9 грудня для Овна

любовний гороскоп для овнівЗірки радять триматись міцніше за люде, що поруч. На тебе чекають випробовування в стосунках, але якщо вдасться пережити цю кризу, зв’язок між вами не розірвати.

 

Гороскоп на 9 грудня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівДень сприятливий для відновлення старих зв’язків та втраченого порозуміння. Сьогодні ти відчуєш врівноваженість та спокій.

 

 

Гороскоп на 9 грудня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківВирушай у поїздку! Це допоможе уникнути нудьги та завести нові приємні знайомства.

 

 

 

Гороскоп на 9 грудня для Рака

любовний гороскоп для раківКритично стався до себе і справедливо стосовно близьких. Протипоказані наполегливість та фізичні навантаження — можливі різкі та раптові перепади в настрої.

 

Гороскоп на 9 грудня для Лева

любовний гороскоп для левів

Ймовірно, що Левам пощастить знати те, що давно втратили, це може бути як і фінансовий прибуток, так і людина, яка докорінно змінить твоє життя.

 

 

Гороскоп на 9 грудня для Діви

любовний гороскоп для діви Сьогодні Дівам варто поринути в роботу з головою. Однак плідна праця принесе подвійний прибуток.

 

 

 

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Гороскоп на 9 грудня для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Обмани та наклеп недоброзичливців можуть негативно позначитися на просуванні справ чи прихильності начальства. Не виключено, що ситуація змусить тебе переглянути стосунки з партнерами.

 

Гороскоп на 9 грудня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівОчікуються зміни, знайомства та трансформація психічної енергії. Цей день вимагатиме від Скорпіонів більшої організованості та цілеспрямованості.

 

 

Гороскоп на 9 грудня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Імовірні поїздки, нові знайомства чи зустрічі зі старими друзями. Відкрий душу для нових людей, але не забувай про обережність.

 

Гороскоп на 9 грудня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівСьогодні утримайся від активності у діловій сфері. Сприятливий день для вирішення конфліктних ситуацій із близькими людьми.

 

 

Гороскоп на 9 грудня для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв

Зірки радять Водоліям берегти хороші стосунки, що склалися з колегами. Адже відновити їх потім буде дуже непросто.

 

 

 

Гороскоп на 9 грудня для Риб

любовний гороскоп для риб

У першій половині дня зірки сприяють будь-яким задумам, навіть ризикованим. Вдалими будуть будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі із старими друзями.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
09.12.2021 01:00



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