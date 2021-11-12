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Video: Німеччина хоче відправити мігрантів в Україну! Чи можна цьому запобігти

Чому Німеччина хоче відправити мігрантів з кордону Білорусі та Польщі до України. Вже декілька днів штурмують польський кордон з території Білорусі! Нагадаємо, вранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Польським силам безпеки вдалось повернути частину людей  до лінії кордону, але пошуки решти нелегалів тривають. Відомо, що тисячі людей, більшість з яких з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше нелегали хотіли прорватись до Європи через Литву, через це там на кордоні виникла гуманітарна криза. Країни Євросоюзу звинувачують президента Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції. Ваажають, що це помста за санкції проти білоруського режиму. Так от, незабаром всі вони можуть опинитися в Україні! Цьому сприяє Нільс Шмідт, депутат німецького Бундестаґу. Днями він запропонував розмістити мігрантів у нашій країні. [read_more_news] Але навіщо? І чи можна цьому запобігти? Детальніше дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу Фото: офіційні мережеві ресурси президента Білорусі

Німеччина хоче відправити мігрантів в Україну! Чи можна цьому запобігти
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Чому Німеччина хоче відправити мігрантів з кордону Білорусі та Польщі до України.

Вже декілька днів штурмують польський кордон з території Білорусі!

Нагадаємо, вранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі.

Польським силам безпеки вдалось повернути частину людей  до лінії кордону, але пошуки решти нелегалів тривають.

Відомо, що тисячі людей, більшість з яких з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці.

Раніше нелегали хотіли прорватись до Європи через Литву, через це там на кордоні виникла гуманітарна криза.

Країни Євросоюзу звинувачують президента Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції.

Ваажають, що це помста за санкції проти білоруського режиму.

Так от, незабаром всі вони можуть опинитися в Україні!

Цьому сприяє Нільс Шмідт, депутат німецького Бундестаґу.

Днями він запропонував розмістити мігрантів у нашій країні.

Також по темі: «Бразильський Сталін» Болсонару та Лукашенко ведуть одну гру. Чому диктатори заперечують пандемію Кремлівське "іхтамнєт" спростовано! Як Росія постачає зброю на Донбас? Помста Європі? Як Лукашенко наживається на мігрантах

Але навіщо?

І чи можна цьому запобігти?

Детальніше дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу

Фото: офіційні мережеві ресурси президента Білорусі

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ICTV / Ранок / Німеччина хоче відправити мігрантів в Україну! Чи можна цьому запобігти / 12.11.2021 13:25
12.11.2021 13:25

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