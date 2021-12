“План захоплення Києва”: Берлін підтримує Москву?

Все, що потрібно знати про загрозу нападу Росії.

4 грудня німецький таблоїд Bild, який вважається жовтою пресою навіть серед самих німців, посилаючись на різні анонімні джерела, опублікував конкретний план наступу Росії на Україну із трьох напрямків.

На карті, новий фронт проходить через Коростень та Умань.

Але що це означає?

Директор Інституту світової політики, Євген Магда розповідає:

Експерт допускає, що це — елемент російської пропаганди. І російського інформаційного впливу.

З іншого боку – після масового поширення світовими та й українськими ЗМІ нібито «плану наступу» на нього відреагували у Москві.

Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков прокоментував ситуацію:

— Ми бачимо явно цілеспрямовані зливи в західних – як ми говоримо, англосаксонських – засобах масової інформації.

Тобто виходить, посилаючись на анонімні джерела, ЗМІ опублікували справді наміри Путіна?

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння, Михайло Самусь говорить:

Всі розвідки всього світу працюють на таких припущеннях.

Фахівець вважає те, що опублікував Bild – це не злив, це дійсно робота розвідок, але вона на такому рівні, вона не є таємною.

Звісно, у підіграванні німецькими ЗМІ російській повістці війни, як варіант, можуть бути й свої суто німецькі мотиви.

Чи дійсно Росія планує захопити Київ?

Невже Німеччина підтримує кремлівську повістку війни?

І чому Путіну важливо наганяти паніку?

Дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

