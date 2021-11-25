УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: “Байрактар” проти “Вітязя”: навіщо Кремль стягує в Крим нові ракетні комплекси

Росія перекидає до окупованого Криму новітні ракетні комплекси С-350 "Вітязь". Держава-агресор вважає, ніби ці ракети зможуть збивати українські високоточні бойові дрони "Байрактар". Путін лякає страшною війною, аби посіяти хаос і зламати дух українців. Це навряд чи вийде на 8 році війни. Та Московія все одно гарчить, паралельно намагаючись підняти дух у власній армії. Тим часом через російську загрозу США можуть надати Україні вертольоти МІ-17 та протиракетні системи "Стінгер", які широко використовувались під час війни в Афганістані. [read_more_news] На що саме здатний російський "Вітязь"? Чи ефективні ракети Путіна проти наших "Байрактарів"? Коли Київ отримає наступну партію бойових безпілотників з Туреччини? І чи наважиться Байден озброїти Україну на тлі загострення з боку Росії? Про це та багато іншого дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали сумні сценарії для Кремля у разі великої війни. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

“Байрактар” проти “Вітязя”: навіщо Кремль стягує в Крим нові ракетні комплекси
0 Коментувати

Росія перекидає до окупованого Криму новітні ракетні комплекси С-350 “Вітязь”.

Держава-агресор вважає, ніби ці ракети зможуть збивати українські високоточні бойові дрони “Байрактар”.

Путін лякає страшною війною, аби посіяти хаос і зламати дух українців.

Це навряд чи вийде на 8 році війни.

Та Московія все одно гарчить, паралельно намагаючись підняти дух у власній армії.

Тим часом через російську загрозу США можуть надати Україні вертольоти МІ-17 та протиракетні системи “Стінгер”, які широко використовувались під час війни в Афганістані.

Також по темі: Кремль боїться українців? Чому насправді Росія не може існувати без кровопролиття "Байрактар" перейменують у "Бандеру"? Як РФ посварилась із Туреччиною через Україну НАТО готується до війни з Росією? Чому країни Альянсу почали зміцнювати свої кордони

На що саме здатний російський “Вітязь”?

Чи ефективні ракети Путіна проти наших “Байрактарів”?

Коли Київ отримає наступну партію бойових безпілотників з Туреччини?

І чи наважиться Байден озброїти Україну на тлі загострення з боку Росії?

Про це та багато іншого дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали сумні сценарії для Кремля у разі великої війни.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / “Байрактар” проти “Вітязя”: навіщо Кремль стягує в Крим нові ракетні комплекси / 25.11.2021 11:30
25.11.2021 11:30

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь