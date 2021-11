“Байрактар” проти “Вітязя”: навіщо Кремль стягує в Крим нові ракетні комплекси

Росія перекидає до окупованого Криму новітні ракетні комплекси С-350 “Вітязь”.

Держава-агресор вважає, ніби ці ракети зможуть збивати українські високоточні бойові дрони “Байрактар”.

Путін лякає страшною війною, аби посіяти хаос і зламати дух українців.

Це навряд чи вийде на 8 році війни.

Та Московія все одно гарчить, паралельно намагаючись підняти дух у власній армії.

Тим часом через російську загрозу США можуть надати Україні вертольоти МІ-17 та протиракетні системи “Стінгер”, які широко використовувались під час війни в Афганістані.

На що саме здатний російський “Вітязь”?

Чи ефективні ракети Путіна проти наших “Байрактарів”?

Коли Київ отримає наступну партію бойових безпілотників з Туреччини?

І чи наважиться Байден озброїти Україну на тлі загострення з боку Росії?

Про це та багато іншого дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали сумні сценарії для Кремля у разі великої війни.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

