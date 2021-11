Звідки нападе Кремль? Навіщо агресору десантні кораблі у Чорному морі

Росія може напасти на Україну будь-якої миті!

Українська розвідка свідчить: нині Москва перекинула на тимчасово окуповані території ОРДЛО групу кадрових офіцерів для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів російсько-окупаційних сил.

Тим часом, два великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії Мінськ та Корольов увійшли до Середземного моря і вже за кілька днів будуть у Чорному.

А у Чорноморській акваторії нині перебуває американський есмінець “Арлі Берк”, озброєний крилатими ракетами “Томагавк”.

Поведінка Путіна непередбачувана. Деякі фахівці вважають – мовляв, для російського диктатора немає іншого виходу, крім як або остаточно анексувати Білорусь, або атакувати Україну.

Навіщо Путіну десантні кораблі у Чорному морі?

Наскільки ймовірна воєнна атака агресора з південного флагу?

Чи стримає флот НАТО загарбницькі плани Росії проти України?

І чим Україна відбиватиме десантну атаку Путіна з моря?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: ЗСУ, Офіційні мережеві ресурси президента РФ

