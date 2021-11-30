УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Звідки нападе Кремль? Навіщо агресору десантні кораблі у Чорному морі

Росія може напасти на Україну будь-якої миті! Українська розвідка свідчить: нині Москва перекинула на тимчасово окуповані території ОРДЛО групу кадрових офіцерів для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів російсько-окупаційних сил. Тим часом, два великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії Мінськ та Корольов увійшли до Середземного моря і вже за кілька днів будуть у Чорному. А у Чорноморській акваторії нині перебуває американський есмінець "Арлі Берк", озброєний крилатими ракетами "Томагавк". Поведінка Путіна непередбачувана. Деякі фахівці вважають – мовляв, для російського диктатора немає іншого виходу, крім як або остаточно анексувати Білорусь, або атакувати Україну. Навіщо Путіну десантні кораблі у Чорному морі? [read_more_news] Наскільки ймовірна воєнна атака агресора з південного флагу?  Чи стримає флот НАТО загарбницькі плани Росії проти України?  І чим Україна відбиватиме десантну атаку Путіна з моря?  Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде нова влада Німеччини щодо Росії. Фото: ЗСУ, Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Звідки нападе Кремль? Навіщо агресору десантні кораблі у Чорному морі
0 Коментувати

Росія може напасти на Україну будь-якої миті!

Українська розвідка свідчить: нині Москва перекинула на тимчасово окуповані території ОРДЛО групу кадрових офіцерів для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів російсько-окупаційних сил.

Тим часом, два великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії Мінськ та Корольов увійшли до Середземного моря і вже за кілька днів будуть у Чорному.

А у Чорноморській акваторії нині перебуває американський есмінець “Арлі Берк”, озброєний крилатими ракетами “Томагавк”.

Поведінка Путіна непередбачувана. Деякі фахівці вважають – мовляв, для російського диктатора немає іншого виходу, крім як або остаточно анексувати Білорусь, або атакувати Україну.

Навіщо Путіну десантні кораблі у Чорному морі?

Також по темі: Після нападу на Україну на Росію чекає крах? Сумні сценарії для Кремля у разі великої війни Долар по 100? Як Кремль намагається знищити гривню загостренням на Донбасі "Байрактар" проти "Вітязя": навіщо Кремль стягує в Крим нові ракетні комплекси

Наскільки ймовірна воєнна атака агресора з південного флагу? 

Чи стримає флот НАТО загарбницькі плани Росії проти України? 

І чим Україна відбиватиме десантну атаку Путіна з моря? 

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде нова влада Німеччини щодо Росії.

Фото: ЗСУ, Офіційні мережеві ресурси президента РФ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Звідки нападе Кремль? Навіщо агресору десантні кораблі у Чорному морі / 30.11.2021 10:20
30.11.2021 10:20

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь