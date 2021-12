Рідке золото: корисні властивості соняшникової олії

Чим корисна соняшникова олія – лікувальні властивості продукту.

Більшість українців споживає соняшникову олію майже щодня. І не дарма. Адже це не лише поживний, але й дуже корисний продукт.

Ранок у Великому Місті зібрав лікувальні властивості соняшникової олії, аби ви переконалися, що це – справжнє рідке золото у пляшці.

Соняшникова олія – цінне джерело корисних, у тому числі незамінних речовин.

Зокрема, вітаміни A, D, E, К, групи B, фітин, а також ціла низка необхідних організму жирних кислот: лінолева, олеїнова, пальмітинова, стеаринова та інші.

Також у продукті міститься велика кількість білків, вуглеводів, мінералів, лецитину і дубильних речовин.

Більше того, у складі соняшникової олії зовсім немає холестерину, тому вона ідеально підходить для людей із проблемами серцево-судинної системи.

Варто зауважити, що усе це стосується в основному нерафінованої соняшникової олії, оскільки під час рафінації втрачається значна частина корисних речовин.

Тож у салати ми радимо використовувати саме олію першого віджиму. А на рафінованій краще смажити.

Соняшникова олія майже немає протипоказань. Втім, через високу калорійність її варто обережно вживати людям із зайвою вагою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості руколи.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.