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ICTV / Ранок / 5 причин закохатися в руколу: корисні властивості / 11.05.2020 12:30
11.05.2020 12:30
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5 причин закохатися в руколу: корисні властивості


Корисні властивості руколи – навіщо її потрібно їсти.

Яскрава, ароматно-пряна, з приємною гостринкою – рукола швидко завоювала любов гурманів по всьому світу.

Причому, абсолютно заслуженно. Адже, окрім вишуканого смаку, існує ще мінімум 5 причин назавжди закохатися в цю траву.

Корисні властивості руколи

Не шкодить фігурі

Рукола насичує організм поживними речовинами – і водночас майже не містить калорій!

Вітаміни А, С, К, кальцій, калій, магній, залізо, фолієва кислота – весь цей набір твій організм отримає без жодної шкоди для фігури.

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Захищає від онкології

Ця пряна трава містить чимало антиоксидантів і глюкозіналатов, які є чудовою профілактикою раку простати, грудей, легенів і підшлункової залози.

Тож заради цього варто почати їсти ці яскраві ароматні листочки.

Корисна для вагітних

Рукола – абсолютний must eat для майбутніх матусь! Її варто обов’язково включити до свого меню під час вагітності.

Справа в тому, що у руколі міститься фолієва кислота, або ж вітамін В9.

Саме ця речовина запобігає розвитку психічних дефектів у новонароджених.

рукола фото

Фото: Pixabay

Усуває запахи

Ароматна спеція може стати справжнім відкриттям для тих, хто не дуже любить рибу.

Рукола покращує смак рибних страв і ефективно усуває їх специфічний запах.

Еліксир кохання

Плануєш романтичну вечерю? Обов’язково додай до меню свіже листя руколи.

Воно не тільки нарядно виглядатиме на столі, а й допоможе пробудити чуттєвість.

Недарма цю траву додавали в приворотне зілля ще в давнину: учені довели, що рукола підвищує рівень тестостерону, який відповідає за сексуальний потяг.

рукола фото

Фото: Pixabay

Рукола – протипоказання

З обережністю потрібно споживати руколу тим, хто має такі захворювання:

  • цукровий діабет;
  • гастрит з підвищеною кислотністю;
  • індивідуальна непереносимість

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості цибулі.

Головне фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, корисні властивості
11.05.2020 12:30



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