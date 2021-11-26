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Video: Долар по 100? Як Кремль намагається знищити гривню загостренням на Донбасі

Що буде із гривнею? 8-ий рік війни, 2-ий пандемії, корупція, міжнародні скандали та політичні гойдалки. Останній рік був насичений на події, та одна річ була незмінно-стабільною —  українська гривня. Але вже зараз ситуація може змінитись. Адже велика війна на Донбасі може обвалити гривню. [read_more_news] На тлі загроз зимового вторгнення військ РФ в Україну інвестори активно виходять з українських активів. Все не смертельно. Фінансову стабільність в Україні допоможе втримати транш МВФ у розмірі 700 млн доларів. Але чому в Україні зростає курс долара? І який курс чекає на нас під новорічною ялинкою? Дивіться у сюжеті Роксолани Влох. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи стане Україна центром ядерної енергетики у Європі. Фото: Офіційний портал ЗСУ, Unsplash

Долар по 100? Як Кремль намагається знищити гривню загостренням на Донбасі
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Що буде із гривнею?

8-ий рік війни, 2-ий пандемії, корупція, міжнародні скандали та політичні гойдалки.

Останній рік був насичений на події, та одна річ була незмінно-стабільною —  українська гривня.

Але вже зараз ситуація може змінитись.

Адже велика війна на Донбасі може обвалити гривню.

Також по темі: НАТО готується до війни з Росією? Чому країни Альянсу почали зміцнювати свої кордони Енергетична криза. Українці зимуватимуть у холоді та темряві? Після нападу на Україну на Росію чекає крах? Сумні сценарії для Кремля у разі великої війни

На тлі загроз зимового вторгнення військ РФ в Україну інвестори активно виходять з українських активів.

Все не смертельно.

Фінансову стабільність в Україні допоможе втримати транш МВФ у розмірі 700 млн доларів.

Але чому в Україні зростає курс долара?

І який курс чекає на нас під новорічною ялинкою?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи стане Україна центром ядерної енергетики у Європі.

Фото: Офіційний портал ЗСУ, Unsplash

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ICTV / Ранок / Долар по 100? Як Кремль намагається знищити гривню загостренням на Донбасі / 26.11.2021 13:00
26.11.2021 13:00

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