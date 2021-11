Долар по 100? Як Кремль намагається знищити гривню загостренням на Донбасі

Що буде із гривнею?

8-ий рік війни, 2-ий пандемії, корупція, міжнародні скандали та політичні гойдалки.

Останній рік був насичений на події, та одна річ була незмінно-стабільною — українська гривня.

Але вже зараз ситуація може змінитись.

Адже велика війна на Донбасі може обвалити гривню.

На тлі загроз зимового вторгнення військ РФ в Україну інвестори активно виходять з українських активів.

Все не смертельно.

Фінансову стабільність в Україні допоможе втримати транш МВФ у розмірі 700 млн доларів.

Але чому в Україні зростає курс долара?

І який курс чекає на нас під новорічною ялинкою?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи стане Україна центром ядерної енергетики у Європі.

Фото: Офіційний портал ЗСУ, Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.