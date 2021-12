Донбас завжди говорив російською? Історик прокоментував тези кремлівських пропагандистів

Кремлівські посіпаки хвилюються за Донбас, називаючи його частиною “исконно русской земли”.

Ми обрали найбезглуздіші міфи з російського телебачення про Донецьку та Луганську області, аби разом з істориком розібратися — яка їх справжня історія.

Історик, автор книг з української історії Олександр Палій каже, що на території Донецької та Луганської областей до приходу більшовиків мешкало більше людей, ніж після.

“Приєднання Донбасу до територій України почалося за часів князя Володимира Мономаха і Святополка Ізяславича, це був київський князь — тобто вони здійснили цілу низку походів у те дике поле, де тоді мешкали половці, розгромили їх і фактично з того часу уже на середину 13 ст — територія Донбасу називалася Руссю, вже вона була фактично приєднана до Києва і перебувала у його васальній залежності”, — розповідає експерт.

За словами історика Олександра Палія, Донбас насправді був дуже різний.

“Сюди засилали багато репресованих, щоб вони в шахтах працювали — і ці люди, очевидно, були не за більшовиків” — переконаний він.

Фахівець також розповів, що на території Донецька є таке Рутченкове поле, де радянські карателі в 41 році, відступаючи, розстріляли розстріляли шпиталь зі своїми ж воїнами, а також місцеве професійне училище.

Олександр Палій не погоджується із цим міфом:

За словами історика, українську частину Донбасу виморювали голодом, із огородженнями населених пунктів, руйнуванням будівель.

“Інша справа — фактично раби, які працювали в шахтах. Вони отримували якийсь там мізерний пайок і за рахунок цього могли хоч якось фізично вижити”, — розповів пан Палій.

Чи правда, що Донбас завжди говорив лише російською, а до 2014 року годував усю Україну?

Дивіться у рубриці “Міфи історії”.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

