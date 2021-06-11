І знову фото з пляжу. Даша Астаф’єва похизувалась пишним декольте

Поки одним відпустка тільки сниться, Даша Астаф’єва продовжує викладати фото відпочинку в Туреччині.

Цього разу українська модель та співачка похизувалась свої розкішним декольте.

До такого пікантного фото Астаф’єва додала доволі філософський напис:

Жіноча сила в слабкості і слабкостях, які вона долає для себе по життю!

За словами зірки, перемогти ці слабкощі можна лиш, збагнувши усю повноту своїх можливостей.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про поповнення чотирилапих у сім’ї Астаф’євої.

Фото: zubarev.photographer

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