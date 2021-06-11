І знову фото з пляжу. Даша Астаф’єва похизувалась пишним декольте

Поки одним відпустка тільки сниться, Даша Астаф’єва продовжує викладати фото відпочинку в Туреччині.
Цього разу українська модель та співачка похизувалась свої розкішним декольте.
До такого пікантного фото Астаф’єва додала доволі філософський напис:
Жіноча сила в слабкості і слабкостях, які вона долає для себе по життю!
За словами зірки, перемогти ці слабкощі можна лиш, збагнувши усю повноту своїх можливостей.Також по темі: Сексуальна русалонька: Леді Гага поділилася відвертим фото в бікіні Даша Астаф'єва про сексуальність, комплекси та сміливих фанатів — інтерв’ю | 33 за 3 Ну дуже гаряче! Настя Каменських похизувалась фото з відпочинку
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про поповнення чотирилапих у сім’ї Астаф’євої.
Фото: zubarev.photographer