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ICTV Ранок 11.06.2021 17:00
11.06.2021 17:00
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І знову фото з пляжу. Даша Астаф’єва похизувалась пишним декольте


Поки одним відпустка тільки сниться, Даша Астаф’єва продовжує викладати фото відпочинку в Туреччині.

Цього разу українська модель та співачка похизувалась свої розкішним декольте.

До такого пікантного фото Астаф’єва додала доволі філософський напис:

Жіноча сила в слабкості і слабкостях, які вона долає для себе по життю!

За словами зірки, перемогти ці слабкощі можна лиш, збагнувши усю повноту своїх можливостей.

Також по темі: Сексуальна русалонька: Леді Гага поділилася відвертим фото в бікіні Даша Астаф'єва про сексуальність, комплекси та сміливих фанатів — інтерв’ю | 33 за 3 Ну дуже гаряче! Настя Каменських похизувалась фото з відпочинку

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про поповнення чотирилапих у сім’ї Астаф’євої.

Фото: zubarev.photographer

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Теги: Instagram, Даша Астаф’єва, зіркові новини
11.06.2021 17:00



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