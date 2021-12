Англійська мова, IT і не тільки: ТОП безкоштовних онлайн-курсів

Безкоштовних онлайн-курсів сьогодні ну дуже багато. Їх пропонують десятки, а то й сотні українських та закордонних сайтів.

Як не заплутатися в цьому калейдоскопі можливостей та обраті те, що дійсно варте уваги?

Ранок у Великому Місті переглянув сотні курсів – і готовий рекомендувати тобі найкращі.

Сайт: Prometheus

Мова навчання: українська

Сьогодні Java – одна з найпопулярніших мов програмування, яку активно юзають розробники програмного забезпечення.

Ядро мови використовується при розробці Android-додатків, а також у веб-розробці.

Курс підійде як для людей із мінімальними навичками програмування, так і для тих, хто хоче поглибити свої знання.

Сайт: Harvard

Мова навчання: англійська

CS50 – один із найкращих вступних курсів із основ програмування в усьому світі. Його спільно створили Гарвардський та Єльський університети.

У рамках курсу можна безкоштовно освоїти C, HTML, JavaScript, PHP, SQL та CSS.

Втім, якщо ти захочеш отримати сертифікат про проходження, доведеться заплатити 90 доларів.

Сайт: British Council

Мова навчання: англійська

Цей безкоштовний онлайн-курс підійде для тих, хто вже має певний базис і хоче вдосконалити свої навички для здобуття кращої роботи.

Курс варто пройти усім, хто прагне покращити свою бізнес-англійську та використовувати її для побудови кар’єри.

Сайт:Coursera

Мова навчання: англійська

На сайті Coursera можна знайти десятки курсів із вивчення англійської. Втім частину з них можна проходити безкоштовно лише протягом тестового 7-денного періоду. На жаль, прослухати весь курс за цей час ти навряд чи встигнеш.

Саме тому радимо звернути увагу на програму English for Career Development Пенсильванського університету.

Цей курс розроблений для неносіїв англійської мови, які зацікавлені у просуванні своєї кар’єри на світовому ринку.

Під час карантину доступ до нього безкоштовний, але тільки якщо під час реєстрації на курс ти поставиш галочку «Full Course. No certificate».

Сайт: Є-мова

Мова навчання: українська

Є-мова – це комплексна онлайн-платформа з вивчення української мови.

Курс створений для тих, хто бажає вивчити українську мову, і орієнтований передусім, на російськомовних українців.

Програма складається із 6 блоків: від елементарного (А2) до справжнього профі (С2). Рівень слухача визначають за допомогою тестування.

Ті, хто пройшов курс і вдало склав підсумковий тест, отримує сертифікат за пройдений рівень навчання.

Сайт: Webpen.com.ua

Мова навчання: українська

На цьому ресурсі ти знайдеш велику кількість практичних завдань, які дозволять прокачати граматику української мови. І після таких тренувань більше не будеш писати з помилками 🙂

Тренажер поєднує як теоретичну частину, так і практичні завдання. Розробники платформи переконані: саме такий підхід дозволяє найбільш ефективно засвоювати нові знання.

Сайт: Prometheus

Мова навчання: українська

Цей легендарний курс восени 2014 року читався у Стенфордському університеті. Тепер є можливість прослухати його українською мовою.

Знамениті викладачі-практики розказують, де і як шукати бізнес-ідеї, як залучати клієнтів і збільшувати продажі, як будувати успішну бізнес-стратегію та підбирати команду.

Курс стане у нагоді всім, хто мріє про власний успішний бізнес.

Сайт: Coursera

Мова навчання: англійська із російськими субтитрами

Курс дає основи економіки для неекономістів та розповідає, як ці знання можна застосовувати в реальному житті.

Він буде інтуїтивно зрозумілим навіть слухачам, які не мають базових знань із цієї теми.

Саме тому – не потребує попередньої підготовки.

Сайт: Coursera

Мова навчання: англійська

Автори курсу обіцяють навчити основоположним принципам графічного дизайну.

Зокрема – роботі з зображенням, кольором та формою, типографіці та композиції.

Ти матимеш можливість не лише прослухати теоретичний курс, але й створити власну серію зображень за допомогою різних технік.

Photoshop Elements 15 for Beginners

Сайт: Alison

Мова навчання: англійська

Цей безкоштовний онлайн-курс створений спеціально для новачків. Він навчить редагувати зображення за допомогою таких інструментів, як Автоматичний розумний тон, Ефекти, Текстури та Кадри, Інструмент швидкого вибору.

По закінченню курсу ти отримаєш не тільки знання, але й електронний сертифікат.

Аліна Литвиненко

