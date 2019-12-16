Вихідні в грудні 2019: скільки і коли будуть відпочивати українці

Скільки вихідних буде в грудні 2019 року і коли будемо відпочивати на Новий рік.
У грудні на українців чекає 3 додаткові вихідні. Таким чином, відпочивати будемо 10 днів.
25 грудня – католики святкують Різдво. З 2017 цей день став в Україні офіційним вихідним.
30 грудня – переноситься на суботу, 21 грудня.
31 грудня – переноситься на суботу, 28 грудня.
Таким чином, на новорічні свята українці відпочиватимуть 4 дні поспіль – з 29 грудня по 1 січня.
Тож можна планувати поїздку, насинену культурну програму або просто спокійний відпочинок із родиною.Також по темі: Календар стрижок на грудень 2019 – коли краще стригти волосся Місячний календар на грудень 2019: сприятливі та несприятливі дні Новорічні подарунки, які сподобаються кожному
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на грудень 2019.
|0