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ICTV / Ранок / Де зустріти Новий рік 2020: кафе і ресторани Києва / 12.12.2019 16:13
12.12.2019 16:13
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Де зустріти Новий рік 2020: кафе і ресторани Києва

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Фото: Unsplash

Де провести Новорічну ніч 2020 з веселою компанією друзів? Над цим питанням починає задумуватись все більше українців, адже свято вже не за горами.

Ранок у Великому Місті підібрав для тебе заклади, де можна буде зустріти та відсвяткувати Новий рік. Перелік найкращих місць — читай нижче.

Топ-7 закладів із шоу-програмою на Новий рік

Micter Cat

Містер Кет фото

Фото: Vklybe.tv

Де: проспект Голосіївський, 132 (інші адреси шукай на сайті закладу)

Адміністратори закладу обіцяють забезпечити смачним новорічним меню, різноманітними розіграшами та сюрпризами. Разом з тобою Новий рік зустрінуть DJ та ведучі. Також до ранку буде дискотека. Святкування розпочинається о 22:00 в передноворічну ніч та закінчується о 06:00 ранку наступного дня.

На сайті, або зателефонувавши в заклад, ти можеш забронювати столик в Mister Cat. Чим раніше ти це зробиш, тим дешевше це коштуватиме.

Вартість: з 1 по 15 грудня вхідний квиток коштує 700 грн, з 16 грудня по 20 грудня — 850 грн, з 21 грудня по 31 грудня — 1000 грн. Дітям до 12 років вхід безкоштовний.

L`KAFA CAFE

L`KAFA CAFE

Де: вул. Героїв Сталінграда, 27 (інші адреси шукай на сайті закладу)

Вечірка проходитиме в силі камеді. Тому організатори обіцяють і відповідні розваги. А саме –стенд-ап шоу.

Окрім того, ти можеш очікувати на світодіодне та паперове шоу, конкурси від ведучих та запальну дискотеку.

Разом із друзями можна буде спробувати вишукані страви від шеф-кухаря та насолодитись різного роду алкогольними напоями.

Початок вечірки 31 грудня о 22:00

Вартість новорічної програми: від 1300 до 1600 грн

Shooters

Shooters

Де: вул. Московська, 22

У розважальному комплексі в центрі Києва ти зможеш зануритись у незабутню передноворічну атмосферу разом з MC та DJ.

Окрім того, організатори обіцяють караоке, бармен-шоу, конкурси, вікторини, розіграші, буде шаржист та Led шоу-балет.

Свято буде проходити за мотивами фільму Маска.

У новорічну ніч заплановано виступ шоу-балету закладу Shooters Angels.

Вартість: депозит — 1000-1700 грн.

Alaska Kiev

Alaska

Де: вул. Січових Стрільців, 20

Якщо ти хочеш поринути в новорічну атмосферу Середземномор’я, то цей ресторан саме для тебе. 2020 рік із тобою будуть зустрічати казкові персонажі, гімнасти, балет Shadows та музична група 150 Красного.

А хедлайнером вечора буде Даша Астаф’єва. Також на тебе  чекатиме караоке та дискотека.

Святкування розпочинається о 22:00 та закінчується о 6:00 ранку.

Вартість: депозит для дорослих — 5000 грн, для дітей — 2500 грн.

За двома зайцями

За двома зайцями

Де: Андріївський спуск, 34

У Новорічну ніч ресторація підготувала для своїх гостей бал-маскарад Лускунчик.

Для відвідувачів організатори обіцяють не тільки смачні страви старокиївської кухні, але й конкурси, танці, різноманітного роду інтерактив, подарунки та сюрпризи.

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Своїми піснями та голосом гостей буде розважати ведуча, співачка та скрипачка STEBELSKA.

Рівно опівночі гостям варто очікувати на fire-шоу від Київського Вогняного Театру Legend з програмою Київська Русь.

Свято розпочинається о 22:00 та закінчується о 4:00 ранку.

Вартість: 3300 грн

Allegro

Allegro фото

Де: проспект Перемоги, 82-84

Якщо ти бажаєш зустріти Новий рік з танцями та гімнастичними номерами, це можна зробити в концерт-холі Allegro. Тут ти насолодишся стравами від шеф-кухара, різноманітними номерами оригінального жанру, шоу-балетом та екстремальними виступами повітряних гімнастів.

Також тебе будуть розважати ведучі та DJ. Гарантовані фотозони, виступи cover-групи та дискотека.

Святкування розпочинається о 23:00 та закінчується о 6:00 ранку.

Вартість: від 3200 до 4200 грн

Grand Hall Khreschatyk

Grand Hall Khreschatyk

Де: вул. Хрещатик, 14

Для того, щоб поринути у світ кіномистецтва, варто у Новорічну ніч завітати в Grand Hall Khreschatyk. 31 грудня там запланована шоу-програма Новорічна ніч кінохітів 2020.

Очікується перегляд радянських фільмів, а за мотивами голлівудських стрічок будуть постановки від шоу-балета Faces.

Святкування вестимуть Каті Краснікова та Віктор Разін.

Своїми хітами відвідувачів порадує дует Глосс, а танцювати всіх змусить Євген Ковтун.

Передбачається фотозона від Дмитра Коренєва та новорічне меню від шеф-кухара ресторану Авеню. Окрім того, гостей будуть розважати конкурсами, музикою та феєрверками. Також очікуються різноманітні знижки та бонуси.

Початок святкування о 22:00.

Вартість: від 3500 до 4000 грн.

Обирай заклад собі до душі та з новорічним настроєм готуйся зустрічати наступний 2020 рік.

Нагадаємо, раніше ми публікували ідеї для новорічних подарунків.

Дарина Реготун

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Теги: афіша київ, Новий Рік, поради
12.12.2019 16:13
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