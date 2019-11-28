Різдвяний піст 2019: що доволено та забронено

Різдвяний піст — один із найвідоміших та найбільш тривалих постів, яких дотримуються українці. Щороку він починається 28 листопада та завершується 6 січня.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе багато цікавої та необхідної інформації про Різдвяний піст, яку ти зможеш прочитати нижче.

Різдвяний піст також називають Пилипів піст. Це пов’язано з тим, що останній день перед початком посту випадає на день пам’яті святого апостола Пилипа. Загалом Різдвяний піст триває 40 днів.

Що заборонено робити в Різдвяний піст

Сваритись.

Думати про погане.

Одружуватись.

Бути лукавим, злим чи дратівливим.

Засуджувати інших.

Грати весілля.

Що можна їсти в Різдвяний піст

– До 19 грудня 2019 року можна вживати їжу рослинного погодження, але без олії. Це можуть бути каші, овочі, гриби, фрукти, зелень чи сухофрукти. Окрім того, дозволяється їсти різні салати, консервацію, соління, супи, вареники та пироги. В суботу та неділю також можна вживати вино та рибу.

– З 20 грудня 2019 року по 1 січня 2020 року раціон залишається майже таким самим, проте тепер рибу можна лише в суботу. Трохи червоного вина дозволяється випити після Нового року.

– З 2 січня по 5 січня 2020 року піст посилюється, тому рибу та вино в цей період вживати взагалі не варто.

– 6 січня 2020 року в Різдвяний Святвечір цілий день потрібно дотримуватись суворого посту і лише після вечірні дозволяється з’їсти традиційну в це свято страву — кутю.

В період посту потрібно виключити з свого меню м’ясо, яйця, молоко та молочні продукти. Також варто відмовитись від вживання алкоголю.

Зберігай та запам’ятовуй поради про Різдвяний піст та читай інші наші матеріали.

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Дарина Реготун

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