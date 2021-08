Ризикований секстинг: психолог розповів, як вберегти дітей від інтимної переписки

Віртуальний світ Інтернету дарує нам безліч можливостей.

У режимі онлайн ми маємо змогу навчатися, працювати, шукати нові знайомства і навіть отримувати сексуальне задоволення, обмінюючись відвертим контентом.

Останнє, хоч і вважається доволі неоднозначною активністю, має навіть власний термін в Оксфордському словнику і звучить як секстинг.

Хто ним займається? Наскільки це безпечно? І як вберегти від таких розваг свою дитину?

Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Секстингом називають листування інтимного харктеру, що може також включати оголені або еротизовані фото й відео.

Психолог та психотерапевт Олег Следь каже, що у дорослих стосунках, які базуються на довірі, любові та впевненості одне в одному, секстинг є абсолютно нормальним явищем.

Проте сам термін з’явився у Новій Зеландії у 2005 році, коли 13-річна школярка опублікувла свої відверті знімки на сайті знайомств.

Відтоді деякі країни, як-от США чи Австралія, почали вважати секстинг з участю неповнолітних осіб кримінальним злочином, класифікуючи його як дитячу порнографію.

Причому звинувачення за неї пред’являють обом сторонам.

В Україні секстинг теж є доволі поширеним явищем. Особливо серед підлітків.

Несправедливо було б одразу перейти до негативних сторін секстингу, адже у переписці такого типу є низка переваг.

Зокрема з її допомогою ми можемо:

А тепер те, для чого ми, власне, тут зібралися, адже зрозуміло, що таке захоплення є доволі ризикованим.

Найчастішим негативним наслідком секстингу є поширення інтимного контенту без згоди власника, що часто призводить до кібер- чи звичайного булінгу, шантажу або здирництва.

І, якщо ти гадаєш, що загрожують такі проблеми лише недосвідченим дітям, то ні.

Олег Следь розповів, що до нього часто звертаються клієнти віком від 18 до 25 років, які стали жертвами шантажу та маніпуляцій, пов’язаних із секстингом.

Психолог пояснює це так:

На секстинг варто погоджуватись лише за власним свідомим бажанням. Навіть, якщо це стосується, довготривалих стосунків, у яких ти впевнений(-а).

Олег Следь каже:

Окрім того, що варто не ігнорувати відчуття дискомфорту, психолог радить не забувати – людина по той бік екрану може виявитись справжнісіньким маніпулятором.

За словами експерта, маніпулятори вміло тиснуть на жертву своїм «щирим» захопленням нею, цілодобовою увагою та відсутністю недоліків.

Але, як тільки вони отримують бажане, починають контролювати, обезцінювати і вимагати більшого.

На гачок маніпуляторів найчастіше потраплять саме підлітки.

У цей особливий вік діти частенько мають проблеми із самооцінкою, і на контакт радше йдуть із зовнішнім світом, аніж із домом…

Найкращим захистом дитини від ризиків, пов’язаних із секстингом, є нашуміла сьогодні сексуальна освіта.

І поки Netflix за допомогою мультиків та серіалів кричить про її важливість, в Україні з цим досі доволі важко.

Проте Олег Следь радить починати говорити з дітьми на таку тему змалечку. Одразу після перших незручних питань від свого чада.

Психолог наголошує – про можливі ризики потрібно пояснювати, а не залякувати ними:

Але, як би батьки не намагались захистити дитину від жорстокості зовнішнього світу, немає жодних гарантій, що ці двоє ніколи не зустрінуться.

Тому, якщо твоя дитина вже стала жертвою оприлюднення інтимних фото, забудь про традиційне “я ж казав(-ла)!”…

Олег Следь пояснює, що сексуальна сфера є дуже сором’язливою, і додає:

Щоб уникнути такого розвитку подій, психолог рекомендує пам’ятати про тренерську позицію.

Зайнявши її, батьки мають підтримувати дитину, приймати її, надати їй можливість самостійно обрати бажаний тил, наприклад, у вигляді психотерапевта, а також пам’ятати:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як впоратися з емоційним вигоранням.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.