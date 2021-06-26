Секс-символ 90-х: згадуємо ТОП-5 фільмів з Расселом Кроу

Рассел Кроу — австралійський актор, улюбленець глядачів та брутальний красень.

Неодноразовий володар премій «Оскар», «Золотий глобус» і BAFTA.

Його фільмографія вразить навіть бувалого кіномана. Пропонуємо згадати найбільш яскраві стрічки Кроу.

Швидкий та мертвий (1995)

Один з найперших фільмів Рассела Кроу.

За сюжетом, в маленькому містечку часів Дикого Заходу всім керує шериф, який захопив владу шляхом убивств і залякування.

Щоб потішити себе, він влаштовує турнір серед найкращих стрільців з великим призом.

У поселення приїжджає народ з усіх куточків країни, зокрема, таємнича дівчина-стрілок на ім’я Еллен.

Їй не потрібні гроші брудного злочинця, тому що в неї з ним свої рахунки.

У головних ролях також знялися Шерон Стоун, Джин Хекмен і Леонардо Ді Капріо.

Фільм продовжує традиції класичного вестерну і застосовує ці фішки на повну.

Хоча стрічка така само жорстока, як і інші представники жанру, тут присутній елемент чорного гумору.

Секрети Лос-Анджелесу (1997)

Цей фільм можна сміливо назвати класикою сучасного нуару.

Стрічка отримала позитивні відгуки від Американської кіноакадемії в 9 номінаціях на «Оскар».

Дія фільму розгортається в розпал п’ятдесятих років в місті ангелів.

Кілька копів з однієї ділянки виявляються замішані в заплутаному розслідуванні.

Згодом з’ясовується, що у відділенні працює «засланий козачок», а до фіналу кожен з головних героїв показує своє справжнє обличчя.

У зйомках взяла участь справжня зіркова команда — Рассел Кроу, Гай Пірс, Кевін Спейсі, Кім Бейсінгер і Денні Де Віто.

Цей фільм, за мотивами роману Джеймса Елроя, дає нам усе те, чого ми напівсвідомо прагнемо в таких драмах: подвійні стосунки, злиття інформації з конфіденційних джерел, брудні політики, красиві жінки, а також детективи, які опиняються в неоднозначних ситуаціях.

Гладіатор (2000)

Культовий фільм режисера Рідлі Скотта є володарем багатьох кінопремій, серед яких «Оскар», BAFTA, «Золотий глобус», «Вибір критиків», «Супутник» тощо.

Рассел Кроу виконує роль генерала Максимуса Меридіа — наближеного до римського імператора полководця.

Він — домінант, рішучий та діяльний, який ніколи не здається.

Армія під його керівництвом робить успішні військові походи.

Але в цей час син імператора зраджує батька і займає його трон.

Максимус ж повертається додому і знаходить свою родину вбитою.

Новий диктатор перетворює його на раба-гладіатора.

Проте Максимус все одно знайде спосіб стати чемпіоном арени і помститися зраднику.

Блискуче грають також Хоакін Фенікс, Конні Нільсен, Олівер Рід та інші.

«Гладіатор» Рідлі Скотта прекрасно відтворив не лише золотий вік Римської імперії, але й невимовну жорстокість, яку пропагувала одна з найбільших держав світу.

Ігри розуму (2001)

Біографічна драма про Джона Форбс Неша, лауреата Нобелівської премії з економіки, знята Роном Ховардом з Расселом Кроу в головній ролі, здивує вас, як далеко можуть зайти ігри розуму.

Джон Форбс Неш — геніальний математик, який з успіхом закінчує Прінстон і продовжує кар’єру в науці.

Одного разу в університет, де він викладає, приходить дивний чоловік і пропонує Нешу співпрацювати з ЦРУ, щоб виконати свій обов’язок перед суспільством в боротьбі з ворогами США.

Джон погоджується і починає аналізувати газети, книги, оголошення, новини з метою виявити зашифровані секретні дані.

Однак дуже скоро стає зрозуміло, що цей агент ЦРУ не такий простий, як здається.

Ед Харріс, Дженніфер Коннеллі, Крістофер Пламмер також демонструють зразкову гру у своїх ролях.

Цей фільм називають одним з найкращих серед стрічок, присвячених темі психічних захворювань.

Якщо ви шанульваники драм, заснованих на реальних подіях, обов’язково перегляньте «Ігри розуму».

Безжальний (2020)

Наразі крайній фільм Рассела Кроу.

У Рейчел непростий період в житті: вона розлучається з чоловіком, ділить майно, терпить невдачі на роботі та хвилюється за свого сина-школяра Кайла, який опинився в епіцентрі сімейних конфліктів.

До цього додається великий ранковий затор дорогою до школи.

Нерви на межі, а під гарячу руку потрапляє водій, який забарився на світлофорі.

Рейчел дає волю негативним емоціям, але, схоже, вона натрапила не на того.

Назвати цей фільм геніальним не можна.

Карен Пісторіус, яка грає Рейчел, за сюжетом неодноразово приймає однаково невдалі рішення, які ставлять її ще в гіршу ситуацію.

Ну, а Кроу — ідеально безжальний, проте персонажу дається так мало передісторій, що він не заслуговує ні краплі розуміння.

Що ж, не будьте грубими з іншими водіями, бо в них може бути гірший день, ніж у вас.

Окрім Рассела Кроу, у цьому дорожньому трилері знялися Карен Пісторіус, Гебріел Бейтман, Джиммі Сімпсон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі фільми з Анджеліною Джолі.

Фото: IMDb

Олена Яковлєва

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