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Як говорити з дітьми про секс? Проект Stories
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Чи варто говорити з дітьми про секс? У якому віці починати? Та головне, що саме говорити?

Проект Stories за підтримки фонду Олени Пінчук намагався знайти відповіді на ці важливі та актуальні для усіх батьків запитання.

12 епізодів, понад 1,5 млн переглядів, близько сотні корисних та повчальних історій, десятки вдягнених презервативів та неосяжна купа інформаційного галасу.

А також – номінація на премію ELLE STYLE AWARDS як найкращий YouTube-проект 2021 року.

Героями проекту стали лідери думок сьогодення, відомі особистості, які наважились на всю країну поділитися своїм особистим досвідом. Зокрема, Маша Єфросиніна, alyona alyona, Яніна Соколова, Гарік Корогодський, Даня Вегас та інші зіркові гості.

Ведуча – директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва.

Також по темі: Відверті діалоги про секс. Проект STORIES фонду Олени Пінчук номінували на премію ELLE STYLE AWARDS Маша Єфросиніна розповіла про свій перший секс Alyona Alyona відверто про секс, підліткову вагітність та контрацепцію

Першочерговий задум Stories був про те, як батькам поводити себе з дітьми, які починають цікавитися інтимними питаннями.

Та не в усіх героїв є діти, тож трансформація проекту була досить органічною. А далі в процесі все обросло дорослими питаннями «здорових» та «хворих» стосунків, тобто розбір, коли ок, а коли варто тікати якомога далі.

Що з цього вийшло? Розповість Ахава Тесленко.

Усі відео проекту STORIES можна подивитися за посиланням.

Проголосувати і підтримати проект STORIES можна тут.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Як говорити з дітьми про секс? Проект Stories / 16.11.2021 18:00
16.11.2021 18:00

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