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Video: Співучасть у вбивстві предків? Чому не можна забувати про Голодомор та репресії

Щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують День пам'яті жертв Голодомору. У 2021 році ця дата випадає на 27 число. Попри всю жахливість і очевидність злочинів радянського режиму, є люди, які заперечують масові репресії, а то й навіть виправдовують їх. Часто можна почути: "навіщо ворушити минуле? Ми тут ні до чого. Що сталось, то сталось". Однак небажання бачити злочини радянського режиму, як репресії чи Голодомор, — це фактично співучасть у цих злочинах. Чому? Дивіться у авторській рубриці провідного аналітика Костянтина Ігнатчука "Ото таке". [read_more_news] Раніше ми розповідали, як російське вторгнення змінило ставлення українців до 9 травня. Фото: IMDb

Співучасть у вбивстві предків? Чому не можна забувати про Голодомор та репресії
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Щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують День пам’яті жертв Голодомору. У 2021 році ця дата випадає на 27 число.

Попри всю жахливість і очевидність злочинів радянського режиму, є люди, які заперечують масові репресії, а то й навіть виправдовують їх.

Часто можна почути: “навіщо ворушити минуле? Ми тут ні до чого. Що сталось, то сталось”.

Однак небажання бачити злочини радянського режиму, як репресії чи Голодомор, — це фактично співучасть у цих злочинах.

Чому?

Дивіться у авторській рубриці провідного аналітика Костянтина Ігнатчука “Ото таке”.

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Раніше ми розповідали, як російське вторгнення змінило ставлення українців до 9 травня.

Фото: IMDb

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ICTV / Ранок / Співучасть у вбивстві предків? Чому не можна забувати про Голодомор та репресії / 27.11.2021 11:17
27.11.2021 11:17

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