Співучасть у вбивстві предків? Чому не можна забувати про Голодомор та репресії

Щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують День пам’яті жертв Голодомору. У 2021 році ця дата випадає на 27 число.

Попри всю жахливість і очевидність злочинів радянського режиму, є люди, які заперечують масові репресії, а то й навіть виправдовують їх.

Часто можна почути: “навіщо ворушити минуле? Ми тут ні до чого. Що сталось, то сталось”.

Однак небажання бачити злочини радянського режиму, як репресії чи Голодомор, — це фактично співучасть у цих злочинах.

Чому?

Дивіться у авторській рубриці провідного аналітика Костянтина Ігнатчука “Ото таке”.

Раніше ми розповідали, як російське вторгнення змінило ставлення українців до 9 травня.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.