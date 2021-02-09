Пандемія триватиме ще 7 років? Останні новини про COVID-19

Останні новини про коронавірус в Україні та світі.
Як було би добре — прокидаєтеся вранці, а коронавірус щез: більше ніяких масок та карантинних обмежень.
Такий день неодмінно настане, як варіант — за 7 років!
За прогнозами інформагентства Bloomberg, саме стільки часу може знадобитися на подолання пандемії COVID-19 з урахуванням нинішніх темпів вакцинації від коронавірусу в світі.
Аналітики припускають — треба вакцинувати від 70 до 85% населення Землі для отримання колективного імунітету та повернення до нормального життя.
Вакцинація у світі станом на сьогодні
Станом на 8 лютого у 73 країнах світу вкололи понад 130 мільйонів доз різних вакцин від COVID-19.
Тож нині кількість людей, які отримали щеплення “антиковідною вакциною”, більша за число офіційно зареєстрованих випадків коронавірусу.
Непогано — на перший погляд.
Насправді ж, за даними ВООЗ, більше трьох чвертей цих щеплень зроблені всього лише у 10 країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП — тоді як в 130 країнах, де проживає 2,5 мільярда людей, досі не ввели бодай однієї дози.
Окрім того, вже відомо, що не всі вакцини від COVID-19 ефективні проти нових штамів коронавірусу, які стрімко ширяться світом.
Мутації вірусу та вакцини
Вчені Дослідницького університету в Йоганнесбурзі, в Південній Африці, провели дослідження щодо впливу вакцини від COVID-19 шведсько-британської компанії AstraZeneca на “південноафриканський” штам коронавірусу.
Дослідники виявили, що ефективність проти нього складає всього лише 10%.
Простіше кажучи, розробка AstraZeneca не захищає від нової мутації, через що Південноафриканське медичне відомство вирішило зупинити вакцинацію препаратом.Також по темі: Посткоронавірусна епоха: як пандемія COVID-19 змінила наш світ Війна фейків: хто і навіщо поширює брехню про вакцини від коронавірусу Замовчування та погрози: як китайська пропаганда "перемогла" коронавірус?
При цьому, британська вакцина ефективна проти немутованого коронавірусу на 82% — за проміжними результатами третьої фази клінічних випробувань.
У Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що скликатимуть консультативну раду, на якій вирішуватимуть, що робити з вакциною AstraZeneca.
Компанія-розробник, у свою чергу, заявила, що до осені 2021 року має намір створити вакцину “нового покоління”, яка буде ефективною і проти нових штамів вірусу.
До слова, днями про старт розробки нової РНК-вакцини від коронавірусу — мета якої захист від мутацій — оголосили британський фармгігант GlaxoSmithKline та німецька біофармацевтична компанія CureVac.
На розробку вакцини заклали 150 мільйонів євро.
В офіційній заяві компаній GlaxoSmithKline та CureVac йдеться: вакцина наступного покоління розрахована як на людей, які ще не були щеплені від коронавірусу, так і на тих, в кого з часом почав зникати імунітет до COVID-19 після щеплення іншою вакциною.
Запуск масового виробництва РНК-вакцини від GlaxoSmithKline та CureVac запланували на 2022 рік.
Антиковідної вакцини не вистачає?
Через шалений попит на вакцини популярних розробників, ті просто не справляються з виробництвом такої великої кількості доз.
Про ймовірні проблеми з поставками “антиковідних” вакцин вже попередили американські компанії Pfizer та Moderna й шведсько-британська AstraZeneca.
Переважна більшість вакцин від коронавірусу — дводозні та потребують повторного щеплення для вироблення імунної відповіді на вірус.
А що, якби можна було отримати по дозі вакцини від коронавірусу від різних виробників, і таким чином вирішити проблему з браком препаратів? Досліджувати це питанням взялися британські вчені.
До клінічних випробувань в Англії залучили 800 добровольців віком понад 50 років.
Вони з інтервалом у 12 тижнів отримають одну дозу вакцини AstraZeneca, а другу — Pfizer/BioNTech, і навпаки.
Згодом, із дозволу медичного регулятора Великобританії, до випробування можуть додати й інші вакцини. Увесь цикл дослідження триватиме 13 місяців, але перші дані будуть доступні вже у червні цього року.
Наукові розробки для боротьби з коронавірусом
Свій вклад у боротьбу з пандемією COVID-19 намагається внести і гонконгська компанія Hanson Robotics — відома своїм людиноподібним роботом Софією.
Тепер розробники планують у першому півріччі 2021 року випустити чотири моделі так званих “соціальних роботів”, які допомагатимуть у лікарнях та будинках для людей літнього віку.
Я можу допомогти зі спілкуванням, провести терапію та підбадьорити — навіть у важких ситуаціях, — повідомляє робот Софія.
Софію та інших роботів прагнуть навчити вимірюванню температури за допомогою тепловізора, також вони проводитимуть руханку для літніх людей.
А що в Україні?
Україна, тим часом, домовилася про поставки вакцини від коронавірусу ще одного розробника — американської компанії Novavax.
Про це на форумі заявив президент Володимир Зеленський.
Ефективність вакцини Novavax — 89,3%, ба більше — дослідження у Великобританії та Південній Африці підтвердили її здатність захищати від нових мутацій вірусу!
Раніше у Міністерстві охорони здоров’я України звітували про укладення угод на постачання “антиковідних” вакцин від китайської компанії Sinovac, американської Pfizer та британської AstraZeneca.
Перший етап вакцинації має розпочатися в лютому — для медиків і військовослужбовців.
Про найчастіші прояви коронавірусу у дітей дивіться та інші деталі дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи варто боятися щеплень від COVID-19.
Фото: Pexels