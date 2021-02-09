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ICTV / Ранок / Пандемія триватиме ще 7 років? Останні новини про COVID-19 / 09.02.2021 18:00
09.02.2021 18:00
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Пандемія триватиме ще 7 років? Останні новини про COVID-19


Останні новини про коронавірус в Україні та світі.

Як було би добре — прокидаєтеся вранці, а коронавірус щез: більше ніяких масок та карантинних обмежень.

Такий день неодмінно настане, як варіант — за 7 років!

За прогнозами інформагентства Bloomberg, саме стільки часу може знадобитися на подолання пандемії COVID-19 з урахуванням нинішніх темпів вакцинації від коронавірусу в світі.

Аналітики припускають — треба вакцинувати від 70 до 85% населення Землі для отримання колективного імунітету та повернення до нормального життя.

Вакцинація у світі станом на сьогодні

Станом на 8 лютого у 73 країнах світу вкололи понад 130 мільйонів доз різних вакцин від COVID-19.

Тож нині кількість людей, які отримали щеплення “антиковідною вакциною”, більша за число офіційно зареєстрованих випадків коронавірусу.

Непогано — на перший погляд.

Насправді ж, за даними ВООЗ, більше трьох чвертей цих щеплень зроблені всього лише у 10 країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП — тоді як в 130 країнах, де проживає 2,5 мільярда людей, досі не ввели бодай однієї дози.

Окрім того, вже відомо, що не всі вакцини від COVID-19 ефективні проти нових штамів коронавірусу, які стрімко ширяться світом.

Мутації вірусу та вакцини

Вчені Дослідницького університету в Йоганнесбурзі, в Південній Африці, провели дослідження щодо впливу вакцини від COVID-19 шведсько-британської компанії AstraZeneca на “південноафриканський” штам коронавірусу.

Дослідники виявили, що ефективність проти нього складає всього лише 10%.

Простіше кажучи, розробка AstraZeneca не захищає від нової мутації, через що Південноафриканське медичне відомство вирішило зупинити вакцинацію препаратом.

Також по темі: Посткоронавірусна епоха: як пандемія COVID-19 змінила наш світ Війна фейків: хто і навіщо поширює брехню про вакцини від коронавірусу Замовчування та погрози: як китайська пропаганда "перемогла" коронавірус?

При цьому, британська вакцина ефективна проти немутованого коронавірусу на 82% — за проміжними результатами третьої фази клінічних випробувань.

У Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що скликатимуть консультативну раду, на якій вирішуватимуть, що робити з вакциною AstraZeneca.

Компанія-розробник, у свою чергу, заявила, що до осені 2021 року має намір створити вакцину “нового покоління”, яка буде ефективною і проти нових штамів вірусу. 

До слова, днями про старт розробки нової РНК-вакцини від коронавірусу — мета якої захист від мутацій — оголосили британський фармгігант GlaxoSmithKline та німецька біофармацевтична компанія CureVac.

На розробку вакцини заклали 150 мільйонів євро.

В офіційній заяві компаній GlaxoSmithKline та CureVac  йдеться: вакцина наступного покоління розрахована як на людей, які ще не були щеплені від коронавірусу, так і на тих, в кого з часом почав зникати імунітет до COVID-19 після щеплення іншою вакциною.

Запуск масового виробництва РНК-вакцини від GlaxoSmithKline та CureVac запланували на 2022 рік.

Антиковідної вакцини не вистачає?

Через шалений попит на вакцини популярних розробників, ті просто не справляються з виробництвом такої великої кількості доз.

Про ймовірні проблеми з поставками “антиковідних” вакцин вже попередили американські компанії Pfizer та Moderna й шведсько-британська AstraZeneca.

Переважна більшість вакцин від коронавірусу — дводозні та потребують повторного щеплення для вироблення імунної відповіді на вірус.

А що, якби можна було отримати по дозі вакцини від коронавірусу від різних виробників, і таким чином вирішити проблему з браком препаратів? Досліджувати це питанням взялися британські вчені.

До клінічних випробувань в Англії залучили 800 добровольців віком понад 50 років.

Вони з інтервалом у 12 тижнів отримають одну дозу вакцини AstraZeneca, а другу — Pfizer/BioNTech, і навпаки.

Згодом, із дозволу медичного регулятора Великобританії, до випробування можуть додати й інші вакцини. Увесь цикл дослідження триватиме 13 місяців, але перші дані будуть доступні вже у червні цього року. 

Наукові розробки для боротьби з коронавірусом

Свій вклад у боротьбу з пандемією COVID-19 намагається внести і гонконгська компанія Hanson Robotics — відома своїм людиноподібним роботом Софією.

Тепер розробники планують у першому півріччі 2021 року випустити чотири моделі так званих “соціальних роботів”, які допомагатимуть у лікарнях та будинках для людей літнього віку. 

Я можу допомогти зі спілкуванням, провести терапію та підбадьорити — навіть у важких ситуаціях, — повідомляє робот Софія.

Софію та інших роботів прагнуть навчити вимірюванню температури за допомогою тепловізора, також вони проводитимуть руханку для літніх людей.

А що в Україні?

Україна, тим часом, домовилася про поставки вакцини від коронавірусу ще одного розробника — американської компанії Novavax.

Про це на форумі заявив президент Володимир Зеленський.

Ефективність вакцини Novavax — 89,3%, ба більше — дослідження у Великобританії та Південній Африці підтвердили її здатність захищати від нових мутацій вірусу!

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я України звітували про укладення угод на постачання “антиковідних” вакцин від китайської компанії Sinovac, американської Pfizer та британської AstraZeneca.

Перший етап вакцинації має розпочатися в лютому — для медиків і військовослужбовців. 

Про найчастіші прояви коронавірусу у дітей дивіться та інші деталі дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи варто боятися щеплень від COVID-19.

Фото: Pexels

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Теги: COVID-19, коронавірус
09.02.2021 18:00



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