“Коли колишній — пластичний хірург”: Слава Камінська поділилась пікантним селфі

Співачка Слава Камінська поділилася пікантним фото.
Приємно потішила своїх прихильників напередодні в Instagram відома українська співачка, руденька екс-учасниця українського гурту “Неангели”.
Так у яскравому образі Слава зробила селфі перед дзеркалом і засвітила свої ясні… очі.
Ну , ще б пак, якщо твій колишній чоловік — відомий пластичний хірург
Мені пасує ? – підписала співачка.
Звичайно пасує…
“Королева, красуня, розкішна, ми у захваті”, — писали у коментарях.
Але були й ті, хто назвали подібну відвертість перебором.Також по темі: Оголена відсіч хейтерам. 56-річна Павліна Порізкова показала розкішну фігуру Провокаційно. Даша Астаф'єва показала фото у "голому" купальнику "Смачний пиріг". Хайді Клум шокувала підписників оголеним фото
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Камінська оголеною позувала на балконі.
Фото: babaslavka