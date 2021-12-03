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ICTV Ранок 03.12.2021 19:15
03.12.2021 19:15
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“Коли колишній — пластичний хірург”: Слава Камінська поділилась пікантним селфі

“Коли колишній — пластичний хірург”: Слава Камінська поділилась пікантним селфі

Співачка Слава Камінська поділилася пікантним фото. 

Приємно потішила своїх прихильників напередодні в Instagram відома українська співачка, руденька екс-учасниця українського гурту “Неангели”.

Так у яскравому образі Слава зробила селфі перед дзеркалом і засвітила свої ясні… очі.

Ну , ще б пак, якщо твій колишній чоловік — відомий пластичний хірург

Мені пасує ? – підписала співачка.

Звичайно пасує…

“Королева, красуня, розкішна, ми у захваті”, — писали у коментарях.

Але були й ті, хто назвали подібну відвертість перебором.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Камінська оголеною позувала на балконі.

Фото: babaslavka

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Теги: інстаграм зірок, Слава Камінська
03.12.2021 19:15



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