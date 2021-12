“Коли колишній — пластичний хірург”: Слава Камінська поділилась пікантним селфі

Співачка Слава Камінська поділилася пікантним фото.

Приємно потішила своїх прихильників напередодні в Instagram відома українська співачка, руденька екс-учасниця українського гурту “Неангели”.

Так у яскравому образі Слава зробила селфі перед дзеркалом і засвітила свої ясні… очі.

Ну , ще б пак, якщо твій колишній чоловік — відомий пластичний хірург

Мені пасує ? – підписала співачка.

Звичайно пасує…

“Королева, красуня, розкішна, ми у захваті”, — писали у коментарях.

Але були й ті, хто назвали подібну відвертість перебором.

Фото: babaslavka

