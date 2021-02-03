Ердоган зробив щеплення китайською вакциною? Як проходить імунізація в Туреччині

Українська емігрантка розповіла про те, як відбувається вакцинація у Туреччині.

Нещодавно Туреччина почала масову вакцинацію населення від вірусу COVID-19

Українка Ліна вже декілька років живе в Туреччині. Вона розкаже про те, , кому першочергово роблять щеплення, чи платять люди за вакцинацію і як серед першопрохідців опинився президент країни, Реджеп Ердоган.

Вакцинація у 4 етапи

Закуплена Туреччиною вакцина складається з двох доз. Термін, який має пройти між першим і другим щепленням, складає 14-21 день. Вакцинація — абсолютно безкоштовна.

Турецьке міністерство охорони здоров’я планує проводити іммунізацію населнння в чотири етапи, розповідає Ліна.

В першу чергу щеплення зроблять тим категоріям населення, які потребує цього найбільше — медичні працівники, люди старші 65 років, інваліди, безпритульні та особи, які знаходяться у місцях масового скупчення.

Другим етапом будуть вакциновані працівники секторів необхідних для життєдіяльності населення. Наприклад, поліціянти та МЧС, а також люди у віці 50 років та ті, які мають хоча б одне хронічне захворювання, — каже українка.

Під третій та четвертий етап вакцинації підпадає та частина населення, для якої коронавірус вважається найменш загрозливим.

Третім етапом будуть вакциновані люди до 50 років і молодь, а четвертим — ті, які не ввійшли до трьох перших груп.

Вакцино-пропаганда

Ліна каже, що Туреччина усіляко заохочує людей робити щеплення. Залучає до вакцино-пропаганди навіть турецьких знаменитостей.

Міністерство охорони здоров’я проводило масову рекламну кампанію перед вакцинацією, в якій брали участь спортсмени, співаки, актори та інші відомі публічні особи.

Ліна каже, що дехто зі знаменитостей пішов ще далі, аніж участь у рекламній кампанії. Серед відомих турецьких людей вже ціла команда вакцинованих.

В цій команді є дуже гучні імена. Ось, наприклад — президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Та що змінилося після початку вакцинації в країні чи збирається влада послабити карантинні обмеження?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Туреччина бореться із коронавірусом.

Фото: Presidency of Republic of Turkey

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