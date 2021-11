Професор Амосова про знаменитого батька, вакцинацію та проблеми української медицини. Ексклюзив | 33 за 3

“5 по десятибальній шкалі” — так Катерина Амосова оцінила рівень медичної освіти в Україні.

Про це українська науковиця у галузі кардіології та доктор медичних наук розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

За її словами, найбільшою проблемою української медицини є децентралізація, що відбулась у 2017 році, після прийняття низки нових законів.

Професорка сказала, що змогла б очолити Міністерство охорони здоров’я, але не хоче цього. До того ж вона переконана — ніхто її туди не покличе.

Причину конфлікту із МОЗ пояснює своєю упертістю і усвідомленням власної правоти.

І розповіла, що її батько — всесвітньо відомий кардіохірург Микола Амосов — навчав її бути чесною, дотримуватись справедливості і багато працювати.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко про те, чи варто вакцинуватися тим, хто страждає на серцево-судинні хвороби, Амосова відповіла:

За словами кардіолога, було багато страхів про те, як коронавірус впливає на серце, але вони, на щастя, не підтвердились.

