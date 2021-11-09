Професор Амосова про знаменитого батька, вакцинацію та проблеми української медицини. Ексклюзив | 33 за 3

“5 по десятибальній шкалі” — так Катерина Амосова оцінила рівень медичної освіти в Україні.
Про це українська науковиця у галузі кардіології та доктор медичних наук розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
За її словами, найбільшою проблемою української медицини є децентралізація, що відбулась у 2017 році, після прийняття низки нових законів.
Коли МОЗ не контролює ситуацію на місцях, це шкодить, — вважає Амосова.
Професорка сказала, що змогла б очолити Міністерство охорони здоров’я, але не хоче цього. До того ж вона переконана — ніхто її туди не покличе.
Причину конфлікту із МОЗ пояснює своєю упертістю і усвідомленням власної правоти.
І розповіла, що її батько — всесвітньо відомий кардіохірург Микола Амосов — навчав її бути чесною, дотримуватись справедливості і багато працювати.Також по темі: Міністр оборони Олексій Резніков розповів, як Україні стати успішною — інтерв'ю | 33 за 3 Тіна Кароль про вокал, чоловіків і зворотній бік популярності — інтерв'ю | 33 за 3 Імунолог Федір Лапій розповів усю правду про вакцини — ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3
На запитання ведучої Олександри Кучеренко про те, чи варто вакцинуватися тим, хто страждає на серцево-судинні хвороби, Амосова відповіла:
Так, тому що це групи ризику.
За словами кардіолога, було багато страхів про те, як коронавірус впливає на серце, але вони, на щастя, не підтвердились.
Ризик міокардиту, якого всі побоюються, складає 1%. Інфаркт міокарда — 0,5%, — пояснює вона.
Коли закінчиться пандемія коронавірусу?
Як відоме прізвище допомогло Катерині Амосовій у кар’єрі?
І чи продовжить її донька династію медиків?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рамках 33 за 3 інтерв’ю дав головний санлікар України.
Фото: Катерина Амосова