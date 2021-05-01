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ICTV Ранок 01.05.2021 14:35
01.05.2021 14:35
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Нічого надприродного: 7 правил успіху від Ілона Маска


Основні правила успіху Ілона Маска.

Людина-епоха, геній сучасності, технокороль…

Як тільки не називають винахідника та мільярдера Ілона Маска.

Але в чому полягає секрет його спіху? Невже у чомусь наприродному і не доступному для пересічного мешканця планети Земля?

Ні! Старанна праця, постійне навчання і бажання зробити світ трішки кращим.

Детальніше про секрети успіху Ілона Маска читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

ТОП-7 правил успіху Ілона Маска

Гроші не головне

Починаємо із найважливішої умови успіху Ілона Маска — його бізнес не є погонею за грошима.

Якось він навіть зізнався журналістам, що не знає розміру своїх статків.

Але невже найбільший багатій світу засуджує багатство?

Ні — просто, за його словами, ним рухає щось інше.

Очевидно мова йде про якусь вищу місію…

гроші фото

Працюй старанно і багато

Ілон Маск, як один з найбільших трудоголіків планети, каже:

Якщо інші працюють 40 годин в тиждень, а ви 100 – за 4 місяці ви досягнете результату, на який в інших піде цілий рік!

І, схоже, схема дієва.

Від 80 до 100 годин щотижневої праці Ілона Маска даються взнаки…

Також по темі: Улюблені книги Ілона Маска: що радить почитати найбагатший винахідник світу? Готовий підкорювати космос. У мережі з'явилося фото 2-річного Ілона Маска Стати мільйонером за 10 кроків: звички найзаможніжих людей світу

“Трансфер” знань

А про цей секрет мільярдера знають не так багато.

Ілон Маск — просто бог у “трансфері знань”.

Вміння це полягає у застосовуванні знання з однієї галузі до іншої.

Його базове розуміння аерокосмічній галузі допомогло сторити SpaceX, а навички IT — побудувати PayPal.

Тобто — треба нарешті втілити на практиці те, що ми вивчили у школі або вичитали з книг.

навчання фото

Мрій масштабно

Весь світ захоплюється тим, наскільки зухвалі завдання ставить перед собою Ілон Маск.

Він не приховує, що надихається із фільмів та книг, які полюбляв у дитинстві.

Не стримувати своїх амбіцій і починати діяти — от і вся магія!

І не зважай, якщо інші бояться навіть мріяти про те, за що ти вже берешся…

Сміливі мають щастя

Так, думки Ілона Маска збігаються з думка Івана Багряного, а ще з усім відомою фразою про ризик та шампанське…

Без ризику не буде успіху!

Ілон Маск, як ніхто інший це знає, тож звернувся якось до молоді:

Ризикуйте якомога раніше, адже з роками з’являється все більше обов’язків і відповідальності.

бізнес-угода фото

Інвестуй у вдосконалення продукту

Ілон Маск вважає, що найкращою рекламою є якість.

Tesla ніколи не витрачала грошей просто на піар свого продукту.

Натомість вони зосереджувались на інвестиціях у R&D та дизайн.

Хороший і якісний продукт вже буде саморекламою, — вважає Ілон Маск, і додає:

Я запитую себе, чи призведуть ці зусилля до покращення продукту або послуги? Якщо ні, я припиняю ці зусилля.

Роби світ кращим

Ілон Маск вважає, що успішними є насамперед ті продукти чи послуги, які несуть певну цінність для користувачів, а не приносять мільйони до його кишені.

Світ неодмінно віддячить тобі за твоє прагнення зробити його життя простішим та кращим.

командна робота фото

Та й будьмо чесні, коли людина знаходить відчуття влсної користі, вже не втрачає своєї мотивації.

Того бажаєм і тобі!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шлях Ілона Маска до успіху.

Фото: Pexels

Головне фото: depositphotos

Софія Сукач

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Теги: Ілон Маск, мільярдер, секрет успіху, успіх
01.05.2021 14:35



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