Мей Маск — “Жінка, яка має план”: інтерв’ю із авторкою легендарного бестселлера

“Я неодноразово чула, що моя книга надихає наважуватись на зміни та кращі вибори у своєму житті. Це робить мене щасливою”: Мей Маск відповіла на найцікавіші питання від читачів.

Супермодель, дієтологиня та мати техногенія Ілона Маска приїхала на закритий бізнес івент до Києва і зустрілась з командою видавництва Vivat, яке видало її мемуари українською. Про це йдеться у соцмережах видавництва.

У розмові з директоркою з комунікацій Галиною Падалко, вона відповіла на найцікавіші питання від українських читачів.

Тож хутчіш занурюйся у свіженьке інтерв’ю з Мей Маск.

— Мей, чи хотіли б Ви написати книгу в жанрі фікшн? Якщо так, то про кого?

— Насамперед маю зазначати — письменники, які пишуть у стилі фікшну є неймовірно талановитими. Вони мають багату уяву. Я науковець, тому не маю цього типу таланту. Але от, коли це нон-фікшн… Знаєте, кожна секція моєї книги — люди хочуть про неї дізнатися більше деталей. Тому, я б краще написала ще один нон-фікшн.

— Яку книгу Ви читали дітям, коли вони були маленькими?

— Моїм дітям зараз 50, 49 і 47. Тому точно не пам’ятаю, що я їм читала. Тоді я божеволіла і хотіла поспати кілька годин. Але от моїм внукам… Я переїхала до Лос-Анджелеса щоб допомогти доньці з дітьми. І от тоді я читала. Внукові — усе про динозаврів, а внучці — усе про принцес. Зараз вони вже можуть робити це самостійно.

— Я чула, що ви мали сумніви щодо публікації частини про домашнє насилля, але ваші діти наполягли на цьому. То чи були якісь частини, які не потрапили у фінальну версію книги?

— Справді, коли я повідомила дітей, що збираюсь писати цю книгу, вони порадили розповісти про свої труднощі. Я сказала: “Я не хочу говорити про вашого тата”, а вони відповіли, що він одна з найгірших труднощів, які можна собі уявити. Тому я зробила невелику частинку про це. Просто хочу, щоб усі знали — ви можете вийти з аб’юзивних стосунків, і вас не мають ображати чи принижувати щодня. Часом буває важко вирватися, але ви просто маєте насолоджуватись кожним днем…

Хто б зміг зіграти Мей Маск, якби її книгу екранізували?

І про що буде новий бестселлер авторки?

Дивіться у ексклюзивному інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше ми ділились дієтологічними порадами від Мей Маск.

Фото: mayemusk

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.