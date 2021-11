Потужний антиоксидант та джерело ендорфіну: корисні властивості какао

Какао – джерело поживних речовин, корисних для усього організму. Какао покращує розумову діяльність, запобігає хворобам серця та робить щасливим будь-кого за декілька хвилин.

Божественний напій, який формує опір і бореться з втомою. Саме так про какао казав імператор ацтеків Монтесума ІІ.

Цікавим є факт, що в Європі про нього дізналися від іспанських завойовників заокеанського континенту.

У складі напою виявлено понад 300 корисних речовин. Серед них вітаміни групи B, макроелементи (кальцій, магній, натрій тощо) та мікроелементи (залізо, цинк, мідь).

Однак, у такого багатства є і зворотний бік, оскільки не всім можна пити какао.

Макроелементи у складі какао забезпечуть профілактику серцевих хвороб. Зокрема, запобігають серцевій аритмії, оскільки нормалізують серцеві скорочення.

Окрім того, живильні елементи роблять наші судини більш еластичними, зменшуючи їх ламкість.

Магній, присутній у складі какао, бере безпосередню участь у кисневому харчуванню серцевого м’яза і нормалізує артеріальний тиск у крові.

Вчені вже не перший рік проводять дослідження на зв’язок між частотою вживання какао-бобів та розумовою діяльністю: візуально-просторовою пам’яттю, зоровим скануванням, абстрактним мисленням тощо.

Поживні речовини однозначно здійснюють позитивний вплив на роботу мозку.

Вживання цих речовин стимулює прилив крові до мозку, що і покращує його діяльність. Наприклад, сконцетруватися після чашечки какао набагато легше.

Має антиоксидантну дію

Значний вміст флавоноїдів у какао робить його сильним антиоксидантом. Ці речовини борються з вільними радикалами.

Отже, регулярне вживання перешкоджає розвиток онкологічних захворювань.

Какао сприяє швидшому загоєнню відкритих поранень і порізів.

Проціанідіни (Ред. – активна корисна речовина) сприяють еластичності шкірних покривів, через що какао відшукало свою нішу застосування в косметології.

Меланін, який є в какао, здатний захищати шкіру людини від ультрафіолету, який сприяє швидкому її старінню.

Цей напій чудово підходить спортсменам та людям з активним способом життя.

Какао є енергетичним напоєм, який надає сил та допомагає організму відновитися.

Окрім того, напій допомагає зняти м’язовий біль, характерний після тренувань і занять спортом.

Ендорфін, так званий, гормон щастя необхідний людині, аби бути сповненим сил, енергії та оптимізму.

За відсутності цих гормонів в організмі, будь-хто стає ближчим до апатії, стресу та депресії.

Згадуючи усі події 2020 року, нам усім треба трохи більше пити какао.

Оскільки, какао – це енергетичний напій, то його варто пити зранку для заряду бадьорості. Також можна випити чашечку напою вдень.

А вже на ніч вживати какао не рекомендується.

Фото: UNSPLASH

