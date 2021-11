Вони повірили в себе: історії успішних людей з інвалідністю

Історії успішних людей з інвалідністю, які надихають не здаватися й рухатися вперед.

Хтось хоче стати успішним, але боїться зробити крок вперед. А іншому вистачає сил просуватися, навіть, якщо не має фізичних можливостей.

Щоб віднайти себе, зовсім не потрібно шукати мотивацій у книгах чи просити поради в інших, варто просто повірити у себе.

Адже немає стіни, яку неможливо знести, та й хто сказав, що буде легко?!

Цей австралійський мотиваційний оратор живе без обмежень, хоча й народився з паталогією. Спадкове захворювання відібрало у нього обидві руки і ноги, лише частково була присутня стопа всього з двома пальцями.

Згодом Нік закінчив університет і почав подорожувати. За свої, тепер уже 36 років, Нік відвідав аж 64 країни.

Його не зупинили ні відсутність кінцівок, ні тицяння пальцями одноліток. Чоловік став жити повноцінним життям.

Обрав красуню дружину, став батьком чотирьох прекрасних дітей і гідним прикладом для інших.

32-й президент США був прикований до інвалідного візка. І не по спадковості, а по дивному збігу обставин. Коли йому було 39 років він скупався в озері і захворів на поліомієліт.

Рузвельту призначили неправильне лікування, і цим його назавжди прикували до ліжка. Він довго намагався побороти хворобу, та доля міцно тримала його на колінах.

Незважаючи на це, чоловік не став складати руки і спрямував свій гнів у політичну діяльність. Мужньо вставав до трибун, боровся за розвиток США і крізь біль посміхався народу.

Цей чоловік аж 15 років приховував від роботодавця, що сліпий. Будучи школярем, мріяв працювати у сфері ресторанного бізнесу, однак раптово втратив 95% зору.

Попри це, він не покидав мрії і наполегливо йшов вперед, адже ставати інвалідом – було не у його планах.

Коли всі йшли додому, він лишався і напомацки вчився розпізнавати келихи, робити коктейлі і запам’ятовував напої за формою пляшки. Згодом на Салія напала депресія, і він написав книгу «Моє побачення з життям наосліп».

І власне ця книга та життєва історія стала причиною появи фільму «Не дивлячись ні на що». Зараз Кахаватте подорожує з бізнес-тренінгами по всьому світу.

Коли Рею було всього 5 років, на його очах потонув молодший брат.

Той намагався витягти його з води самотужки, однак спроби були марні. Ця ситуація так вплинула на нього, що за два роки маленький Рей почав втрачати зір.

І зовсім скоро назавжди осліп. Ще через 8 років хлопчик втратив маму і лишився на бабусю. Адже татко відмовився від родини, ще коли той був зовсім маленьким.

Рей пішов до школи і навчився грати на інструментах. Згодом переїхав до столиці інструментальної музики – Сіетл. Там він заснував музичний ансамбль і став популярним.

Здивувались, чому цей легендарний актор потрапив у ТОП-5?

Точніше, параліч нижньої лівої частини обличчя, яку постарались зробити умільці-лікарі, коли маленький Сільвестр тільки народжувався.

Це вплинуло на чіткість мови. У школі Сталлоне став об’єктом насмішок. І через те, що захистися словами він не міг, записався у спортзал і одночасно почав працювати над вимовою у драматичному гуртку. Кажуть, що актор повинен бути ідеальним у всьому.

Але, схоже, все ж є шанс стати героєм своїх мрій.

Фото: Pexels

