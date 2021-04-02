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ICTV Ранок 02.04.2021 18:35
02.04.2021 18:35
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Весь світ у блакитному. Що таке аутизм та навіщо про нього говорити


Щорічно 2 квітня відзначається Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. 

Увесь світ одягає щось блакитне на знак підтримки людей, які з ним живуть, і головне —говорить про них.

Ранок у Великому Місті — не виключення.

Ми не могли пройти повз і долучились до важливої місії — розповісти про аутизм більше.

Читай, дізнавайся нове і передавай далі.

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Що таке аутизм?

Слово «аутизм» походить від грецького autos – «сам», і означає «занурення в себе».

Це розлад, що виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вираженим і всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування.

А також обмеженими інтересами і повторюваними діями.

Людям із цим розладом дуже важко комунікувати зі світом і спілкуватися з іншими людьми.

Фахівці зазначають — аутизм не виліковний, але при своєчасній діагностиці та корекційному втручанні, дитина може бути адаптована до життя у дорослому віці.

Причини аутизму

Аутизм більш поширений, ніж синдром Дауна, тому рідкісним назвати його навряд чи можна.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 1 дитина зі 160 страждає розладом аутистичного спектру.

Кількість аутистів має стійку динаміку до збільшення в усьому світі.

Точні причини синдрому невідомі фахівцям, але є те, що знають точно:

Вакцинанція впринципі і проти кору зокрема в жодному разі не можуть бути причиною розвитку аутизму у дітей.

Розлади аутистичного спектру – це генетичне порушення, з ним народжуються, а не набувають.

вагітна фото

Ураження мозку відбувається ще на етапі внутрішньоутробного розвитку плоду.

Спеціалісти виділяють низку факторів, які можуть сприяти розвитку цього розладу, до них відносяться

  • ДЦП;
  • перенесені матір’ю під час вагітності інфекційні захворювання, такі як краснуха, цитомегаловірус;
  • ожиріння та інші порушеннями обміну речовин у матері.

Чи можна називати аутизм хворобою?

Розлади аутистичного спектру – це не хвороба, а стан або розлад.

Це постійне й комплексне порушення розвитку, яке проявляється впродовж перших трьох років життя і може значно погіршити розвиток мовлення, соціальної взаємодії, спілкування та поведінки дитини.

Помітивши цей розлад і знаючи як – можна допомогти.

Через що проходять аутисти?

Перші ознаки аутизму, зазвичай, проявляються у дітей до 3-х років і якщо батьки і лікарі їх вчасно помітять, то такій людині можна допомогти втримати зв’язок зі світом.

До того ж, інтелект аутистів не понижений, дуже часто такі люди проявляють хороші, а подекуди і виняткові здібності у певних сферах!

Наприклад, мають виняткову пам’ять на великі цифри, тексти чи події у конкретні дати.

дитина грається фото

Щоб вчасно розпізнати аутизм у дитини, потрібно уважно спостерігати за її поведінкою, фіксувати нетипові для дітей того ж віку прояви:

  • Порушення мови;
  • Відсутність емоційного контакту з людьми;
  • Проблеми в соціалізації;
  • Напади агресії;
  • Слабкий інтерес до іграшок або зациклення на якійсь одній;
  • Постійне повтореня певних дій.

Але вказані вище онаки в жодному разі не означають, що аутистам не потрібне спілкування.

Їм завжди є що сказати, просто складно це зробити. Тому потрібно вчасно знайти альтернативний спосіб комунікації.

Їм дуже потрібна наша допомога, підтримка і розуміння.

Дочитав(-ла)? Передай далі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які хвороби вдалось перемогти людству завдяки вакцинам.

Фото: Pexels

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Теги: аутизм, психічні розлади
02.04.2021 18:35



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