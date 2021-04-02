Весь світ у блакитному. Що таке аутизм та навіщо про нього говорити

Щорічно 2 квітня відзначається Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму.
Увесь світ одягає щось блакитне на знак підтримки людей, які з ним живуть, і головне —говорить про них.
Ранок у Великому Місті — не виключення.
Ми не могли пройти повз і долучились до важливої місії — розповісти про аутизм більше.
Читай, дізнавайся нове і передавай далі.Також по темі: Перші ознаки раку – як вчасно діагностувати хворобу Час до психолога? 5 причин звернутися до спеціаліста Перші ознаки інсульту: як розпізнати та що робити
Що таке аутизм?
Слово «аутизм» походить від грецького autos – «сам», і означає «занурення в себе».
Це розлад, що виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вираженим і всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування.
А також обмеженими інтересами і повторюваними діями.
Людям із цим розладом дуже важко комунікувати зі світом і спілкуватися з іншими людьми.
Фахівці зазначають — аутизм не виліковний, але при своєчасній діагностиці та корекційному втручанні, дитина може бути адаптована до життя у дорослому віці.
Причини аутизму
Аутизм більш поширений, ніж синдром Дауна, тому рідкісним назвати його навряд чи можна.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 1 дитина зі 160 страждає розладом аутистичного спектру.
Кількість аутистів має стійку динаміку до збільшення в усьому світі.
Точні причини синдрому невідомі фахівцям, але є те, що знають точно:
Вакцинанція впринципі і проти кору зокрема в жодному разі не можуть бути причиною розвитку аутизму у дітей.
Розлади аутистичного спектру – це генетичне порушення, з ним народжуються, а не набувають.
Ураження мозку відбувається ще на етапі внутрішньоутробного розвитку плоду.
Спеціалісти виділяють низку факторів, які можуть сприяти розвитку цього розладу, до них відносяться
- ДЦП;
- перенесені матір’ю під час вагітності інфекційні захворювання, такі як краснуха, цитомегаловірус;
- ожиріння та інші порушеннями обміну речовин у матері.
Чи можна називати аутизм хворобою?
Розлади аутистичного спектру – це не хвороба, а стан або розлад.
Це постійне й комплексне порушення розвитку, яке проявляється впродовж перших трьох років життя і може значно погіршити розвиток мовлення, соціальної взаємодії, спілкування та поведінки дитини.
Помітивши цей розлад і знаючи як – можна допомогти.
Через що проходять аутисти?
Перші ознаки аутизму, зазвичай, проявляються у дітей до 3-х років і якщо батьки і лікарі їх вчасно помітять, то такій людині можна допомогти втримати зв’язок зі світом.
До того ж, інтелект аутистів не понижений, дуже часто такі люди проявляють хороші, а подекуди і виняткові здібності у певних сферах!
Наприклад, мають виняткову пам’ять на великі цифри, тексти чи події у конкретні дати.
Щоб вчасно розпізнати аутизм у дитини, потрібно уважно спостерігати за її поведінкою, фіксувати нетипові для дітей того ж віку прояви:
- Порушення мови;
- Відсутність емоційного контакту з людьми;
- Проблеми в соціалізації;
- Напади агресії;
- Слабкий інтерес до іграшок або зациклення на якійсь одній;
- Постійне повтореня певних дій.
Але вказані вище онаки в жодному разі не означають, що аутистам не потрібне спілкування.
Їм завжди є що сказати, просто складно це зробити. Тому потрібно вчасно знайти альтернативний спосіб комунікації.
Їм дуже потрібна наша допомога, підтримка і розуміння.
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