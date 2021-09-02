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ICTV Ранок 02.09.2021 16:00
02.09.2021 16:00
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У міні і на колінах. 63-річна Мадонна похвалилась спокусливим образом

У міні і на колінах. 63-річна Мадонна похвалилась спокусливим образом

Співачка Мадонна влаштувала сміливу фотосесію.

Зірка опублікувала карусель світлин у своєму Інстаграм.

Поп-королева позує на знімках у відвертих позах.

Мадонна знялась у чорній корсетній міні-сукні та сітчастих панчохах.

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Доповнила образ сонцезахисними окулярами та сумочкою з написом Thief.

Допис встиг набрати майже 415 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Мадонна відсвяткувала 63 день народження з бойфрендом.

Фото: madonna

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Теги: Мадонна, шоу-бізнес
02.09.2021 16:00



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