У міні і на колінах. 63-річна Мадонна похвалилась спокусливим образом

Співачка Мадонна влаштувала сміливу фотосесію.
Зірка опублікувала карусель світлин у своєму Інстаграм.
Поп-королева позує на знімках у відвертих позах.
Мадонна знялась у чорній корсетній міні-сукні та сітчастих панчохах.
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Доповнила образ сонцезахисними окулярами та сумочкою з написом Thief.
Допис встиг набрати майже 415 тисяч вподобань.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Мадонна відсвяткувала 63 день народження з бойфрендом.
Фото: madonna
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02.09.2021 16:00
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