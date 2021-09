У міні і на колінах. 63-річна Мадонна похвалилась спокусливим образом

Співачка Мадонна влаштувала сміливу фотосесію.

Зірка опублікувала карусель світлин у своєму Інстаграм.

Поп-королева позує на знімках у відвертих позах.

Мадонна знялась у чорній корсетній міні-сукні та сітчастих панчохах.

Доповнила образ сонцезахисними окулярами та сумочкою з написом Thief.

Допис встиг набрати майже 415 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Мадонна відсвяткувала 63 день народження з бойфрендом.

Фото: madonna

