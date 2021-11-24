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ICTV Ранок 24.11.2021 19:15
24.11.2021 19:15
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“Життя досить складне”. Лілі-Роуз Депп знялась для глянцю в прозорому топі

“Життя досить складне”. Лілі-Роуз Депп знялась для глянцю в прозорому топі

Популярна модель та актриса, донька Джонні Деппа та Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп знялася у фотосесії для журналу.

Знімком дівчина поділилась на свої сторінці в Інстаграм.

Також у своєму інтерв’ю для журналу Лілі зазначила:

—Життя досить складне, якщо чесно. Є багато людей у ​​світі. Якщо я надаватиму значення тому, що кожна людина думає про мене, то не зможу прожити і дня.

На фото Лілі-Роуз у прозорому топі-кардигані, спідниці, що розшита паєтками і в нюдових чоботах на зав’язках .

Такій відвертій світлині зраділи підписники.

Вони в коментарях здебільшого пишуть компліменти та виражають своє захоплення.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джонні Деппом.

Фото: lilyrose_depp

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Теги: інстаграм зірок, Лілі-Роуз Мелоді Депп, шоу-бізнес
24.11.2021 19:15



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