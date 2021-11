“Життя досить складне”. Лілі-Роуз Депп знялась для глянцю в прозорому топі

Популярна модель та актриса, донька Джонні Деппа та Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп знялася у фотосесії для журналу.

Знімком дівчина поділилась на свої сторінці в Інстаграм.

Також у своєму інтерв’ю для журналу Лілі зазначила:

На фото Лілі-Роуз у прозорому топі-кардигані, спідниці, що розшита паєтками і в нюдових чоботах на зав’язках .

Такій відвертій світлині зраділи підписники.

Вони в коментарях здебільшого пишуть компліменти та виражають своє захоплення.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джонні Деппом.

Фото: lilyrose_depp

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.