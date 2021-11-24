“Життя досить складне”. Лілі-Роуз Депп знялась для глянцю в прозорому топі

Популярна модель та актриса, донька Джонні Деппа та Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп знялася у фотосесії для журналу.
Знімком дівчина поділилась на свої сторінці в Інстаграм.
Також у своєму інтерв’ю для журналу Лілі зазначила:
—Життя досить складне, якщо чесно. Є багато людей у світі. Якщо я надаватиму значення тому, що кожна людина думає про мене, то не зможу прожити і дня.
На фото Лілі-Роуз у прозорому топі-кардигані, спідниці, що розшита паєтками і в нюдових чоботах на зав’язках .
Такій відвертій світлині зраділи підписники.
Вони в коментарях здебільшого пишуть компліменти та виражають своє захоплення.Також по темі: Романтичні пригоди. Доньку Джонні Деппа, Лілі-Роуз, помітили з новим бойфрендом "Справжній джентльмен". МакГрегор зустрівся з Джонні Деппом і пригостив віскі Чому модель Кейт Мосс ледь не побила Ліндсі Лохан
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Фото: lilyrose_depp