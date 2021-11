Відпочинок на Занзібарі: чим зайнятись що подивитись

Занзібар – райський острів в Індійському океані, який належить Танзанії. Цьогоріч це один із найпопулярніших напрямків зимового відпочинку, доступних для українців.

Туристи облюбували це місце не лише через відкрити кордони.

Безкраї пляжі з білосніжним піском, безтурботне синє небо, величезні пальми та привітне місцеве населення тягнуть на острів, немов магніт.

Курортний сезон на Занзібарі майже цілорічно – не рекомендують летіти лише у квітні і травні: у цей час тут сезон затяжних дощів.

В усі інші місяці тут сяє сонце, температура повітря коливається від 25 до 32 градусів, а вода – як парне молоко.

Тижневий відпочинок обійдеться приблизно в 30 тисяч гривень на двох. У цю вартість входять переліт, проживання і сніданки.

Для перебування на острові українцям потрібна віза. Проте заздалегідь про це перейматися не треба – її можна оформити в аеропорту, сплативши 50 доларів.

Але що робити на Занзібарі, окрім пляжного відпочинку? Ранок у Великому Місті розкаже, чим зайнятися і що подивитися на казковому острові.

Відвідати ферму спецій

Занзібар часто називають островом спецій. Тут ідеальний клімат для їх вирощування. Тому аж 50% території займають плантації різноманітних прянощів. Саме вони і є основою імпорту Танзанії.

Цікаво, як ростуть ваніль, кориця, гвоздика, мускатний горіх, какао тощо?

Тут це можна побачити на власні очі, та ще й придбати собі кілька пакетиків свіжих спецій на згадку про подорож.

Стоун Таун – це головне місто Занзібара, його історичний і культурний центр. У 2000 році його внесли до списку світової спадщини Юнеско.

Тут можна:

Не лише подивитись на дельфінів зі сторони, але й поплавати з ними у відкритому морі. Таку опцію пропонують туристам на Занзібарі.

Ви сідаєте у невеличкий човен і, разом із місцевим гідом, вирушаєте у відкритий океан – на пошуки пригод.

Втім, така екскурсія – свого роду лотерея. Те, що під час прогулянки вам обов’язково зустрінуться дельфіни – не гарантують.

А витрачені гроші, звісно ж, ніхто не поверне.

Підводний світ на Занзібарі просто нереальний!

Якщо мрієш побачити яскраві коралові рифи, велетенських черепах та різнокольорових фігурних рибок, вирушай на дайвінг або снорклінг. Або і туди, і туди 🙂

Дайвінг – це занурення в океанські глибини з аквалангом. Безперечно, по атмосферності йому немає рівних. Але якщо такий екстрим не для тебе, зверни увагу на снорклінг.

Снорклінг – це плавання над поверхнею води з трубкою і маскою. Крім того, так називають і прогулянки в човні з прозорим дном, крізь яке можна милуватися красою підводного світу.

Прізон Айленд – це крихітний острів неподалік від Занзібару. Дістатися сюди на човні можна за півгодини.

Колись на цьому місці була острівна в’язниця суворого режиму, зараз – колоритні готель і ресторан.

Втім, відомий він не лише цим.

На Прізон Айленд живуть велетенські й дуже дружелюбні черепахи, яких можна не лише побачити, але й погладити. Ці гігантські створіння обожнюють, коли їм чешуть шийку! 🙂

